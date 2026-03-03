‏لە دویای بەسرە..هەناردەکردن نەفت هەرێم لەڕی بەندەر جیهان وسیا

شەفەق نیوز ـ هەولێر / کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای نەفتی باکوو حکومەت، کە بارەگاگەی پارێزگای کەرکوکە، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد هەناردەی نەفت لەڕی بەندەر جیهان تورکیا وسیا لەدویای وسانن کارەیل لە بڕیگ کۆمپانیا نەفتیەیل هەرێم.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "بڕیار وسانن هەناردەکردن دویای ئەوە هات کە کۆمپانیا نەفتیەیل کارەیلیان لە شمارەیگ کێڵگەی هەرێم کوردستان وسانن، یەیش کاریگەری راستەوخوەی کردیەس وەبان بڕ کلکردن نەفت لەری کڕ بووڕیەیل ئەرا بەندەر جیهان".

‏وتیش "وەزارەت سامانە سروشتیەیل هەرێم خەوەردار کۆمپانیای نەفت باکوور کردیە، کە وە فەرمی وەزارەت نەفت فیدراڵی لە وسانن کلکردن نەفت خەوەرداربکەێد" دیاریکرد "پرۆسەی کلکردن ئمڕوو وە تەواوی وسیاس."

‏دیاریکرد، "بڕ هەناردەکردن رووژانە وەرجە وساننی 200 هەزار بەرمیل بوی لە رووژیگ" ئاشکرایکرد "وساننەگە پەیوەنی وە ئەوزەڵکردنە وەردەوامەیل دیرێد".

‏لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئاگادار خەوەردا لە وسانن بەرهەمهاوردن نەفت لە گەپترین کێڵگەی عراق و دویەم گەپترین کێڵگە نەفتی لەبان جیهان کە کێڵگەێ رومێلەس، وە مدوو گرژی سەربازیەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس.

