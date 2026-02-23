لە خانەقین.. گردەوبوینیگ ئەرا پەیاکردن ریەیل نواگیریکردن لە بویچگکردن قەزاگە

شەفەق نيوز- خانەقین

دویای بڕیار وەزارەت پلاندانان عراق، وە دروسکردن قەزای نوویگ کە ئەوەیش ناحیەی جەلەولاس سەروە قەزای خانەقین، و بڕین ناحیەی سەعیدە لە خانەقین، مەردم شار خانەقین کەفتنە نیگەرانی و ناڕەزایی گەورەیگ.

دەسەی وەرگریکردن لە خانەقین، کە ئەرا ئی کارە دروس بوی، مکیس نوینەر حزبەیل شارەگە و کەسایەتییەیل و رووژنامەوانەیل و نویسەر و رووشنهویرەیل کرد ئەرا باسکردن لەی باوەتە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ناوەند کەلتووری خانەقین، شەوەکی ئمڕوو دوو شەممە، دەسکریا وە گردەوبوینیگ تایبەت لەبان پرس لاوردن ناحیەی جەلەولا لەژیر دەسەڵات قەزای خانەقین و ئاڵشتکردنی ئەرا قەزایگ، و هەمیش لاوردن ناحیەی سەعدیە لە قەزای خانەقین تا بخریەێدە بان قەزای جەلەولا کە دروس بویە.

هەرلیوا، دویای پیشکەشکردن پیشەکی ئەو گردەوبوینە لەلایەن دەسەگە، ری وە ناسک ئەحمەد نوینەر پەرلەمان عراق لە شار خانەقین دریا تا وتار خوەی بویشێد، کە وت: ئی بڕیارە بنەمای یاسایی نەیرێد، و منیش تا توانم کتاو لەبان ئی بریارە دەرکەم، و داوا کەم گشتمان یەکدەس بویمن تا شکست وەی بڕیارە باریمن کە کاریگەری لەبان ئیدارەی خەڵک دیرێد.

گردەوبوینەگە تا نویسانن ئی خەوەرە وەردەوام بوی، کە نوینەر ئەندام ئەنجومەن پارێزگای دیالە لە خانەقین و بڕیگ لە کەسایەتییەیل قسەی خوەیان پیشکەش کردن لە ناڕەزایەتی وەی بڕیارە.