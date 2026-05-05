لە بەغدادەو.. دڵنیاکردنیگ بەریتانی ئەرا نێچیروان بارزانی لەبان پاڵپشتیکردن پرۆسەی سیاسی

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، کە ئیسە سەردان بەغداد کەێد، پیشوازی لە ئیرڤان سدیق باڵیۆز بەریتانیا لە عراق کرد، کە دووپات لە پاڵپشتیکردن پرۆسەی سیاسی لە وڵاتەگە کریا.

سەرۆکایەتی هەرێم كوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی، و لە وەردەوامبوین دیدارەیلی لە بەغداد، شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد باڵیۆز بەریتانی گردەو بوی، و باس پرۆسەی سیاسی لە وڵاتەگە، و گامەیل دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو کریا، وەگەرد سەردان و دیدارەیل بارزانی لە بەغداد وەگەرد سەرکردە عراقییەیل، و رەوشە ناوخۆییەیل ئەرا هەرێم كوردستان و پیشهاتەیل ناوچەگە.

هەردگ لایەن رێک کەفتن لەبان گرنگی هەماهەنگی و هاوکاری هاوبەش لەناوەین هەرێم كوردستان و لایەنە عراقییەیل ئەرا سەرخستن پرۆسەی سیاسی و دروستکردن حکومەت فیدراڵی هاتگ، وە شیوەیگ کە رەنگدانەوەی خواستەیل هاووڵاتییەیل بوود و تۊانای نواگیریکردن ئاڵەنگارییەیل و مقیەتیکردن سەروەری وڵاتەگە داشتوود. باڵیۆز بەریتانی دووارە دووپات کرد کە وڵاتەگەی وە گرنگیپیدانەو نووڕێدە پەیوەندییەیلی وەگەرد عراق و هەرێم كوردستان، و پابەندە وە وەردەوامبوین پاڵپشتیکردنی ئەرایان، لە وەختیگ بارزانی سوپاس خوەی پیشکەش وە بەریتانیا کرد ئەرا پاڵپشتیکردن عراق و هەرێم كوردستان.

هەرلیوا، دەرهاوردەیل جەنگەگە لە ناوچەگە و چەن پرسیگ ترەک وە گرنگیپیدان هاوبەش تەوەریگ ترەک لەناو دیدارەگە بوی.