لە بەغداد.. زەیدی و نێچیروان بارزانی باس دروسکردن حکومەت کەن

عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای، رووژ دوشەممە، وەگەرد نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان گردەو بوی، ئەرا باسکردن لە دروسکردن حکومەت نوو.

سەرچەوەیگ ئاگادار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: گردەوبوینیگ ئمڕوو لە بەغداد، لەناوەین نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان و عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای بەسیا، دیاری کرد کە بارزانی و عەلی زەیدی باس گامەیل دروسکردن حکومەت کەن.

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو دووشەممە، چگە بەغدای پایەتەخت فیدراڵی، لە سەردانیگ کە دوو رووژ کیشێد، ئەرا باسکردن سێ دۆسیەی سەرەکی، کە لەناویان وەگەرد محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل (کە ماوەی وەسەرچگە) گردەو بوی، هەمیش وەگەرد سەرکردەیل چوارچیوەی هەماهەنگی کە هیزە شیعەیل گردەو کەێد.

وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم، کە رەسیەسە ئاژانس شەفەق نیوز، بارزانی لە ماوەی سەردانەگە زنجیرەیگ لە گردەوبوین وەگەرد گەورە سەرکردە و وەرپرسە عراقییەیل ئەنجام دەێد، ئەرا باسکردن پرۆسەی سیاسی، و دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو، و پەیوەندییەیل لەناوەین هەولێر و بەغداد، وەگەرد بڕیگ لە پرسەیل ترەک.