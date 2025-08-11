پلیان ماشینیگ لە هەلەبجە هەشت کەس زەخمدار کەێد

شەفەق نیوزــ هەڵەبجە

وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی پارێزگای هەڵەبجە، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان لە سنوور پریس لە پارێزگای هەڵەبجە ماشینیگ پلیا و هەشت کەس زەخمداربوین.

وەڕیوەبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ راگەیان، شەوەکی ئمڕوو لە ئاوای پریس سەر وە پارێزگای هەڵەبجە ماشینیگ کۆنترۆل لەدەسدا و پلیا".

دیاریکرد، "ماشینەگە لە جویر مارسیدس قەمەرە بویە، لە رویداوەگە رانندەگەی و هەفت سەرنشینی زەخمداربوین و ئەا چارەسەرکردن کلکریانە خەستەخانەی فریاکەفتن هەڵەبجە.