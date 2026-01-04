ئیلام فەیلی.. کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەنجام ناڕەزایەتی و شیواشیو ئەمنی

ئیلام فەیلی.. کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەنجام ناڕەزایەتی و شیواشیو ئەمنی
2026-01-04T06:10:33+00:00

شەفەق نيوز- ئيلام

سەرچەوەیل میدیایی و مەیدانی، خەوەردان لە کوشیان سێ کەس و زەخمداری بڕیگ  لە ئەنجام رویوەڕویبوین چەکدار لە شار مەلەکشای سەروە پارێزگای ئیلام فەیلی.

ئاژانس فارس ئیرانی لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد وت: شارەگە ناڕەزایەتی و شیواشیویگ وەخوەی دی کە دەسەڵاتەیل وە شیوەی تیرۆری باسی کردن، وتیش: رویوەڕویبوین سەختیگ دەسوەپی کرد دویای تەقەلای چگن وەناو بنکەیگ ئەمنی وەلایەن بڕەیلیگ چەکدار.

وەگورەی ئامار سەرتایی، دوو کەس لە مەردم گیانیان لەدەسدان، و سەرچەوەیلیگ باس کەفتن یەک قوربانی لە هیزەیل ئەمنی کردن، بیجگە زەخمداری چەن کەسیگ کە ئەرا خەسەخانەیل بریان.

زەرەدەیل رەسیە خراوەکاری وە بینایەیلیگ حکومەتی لەناویان بارەگای قایمقامیەت، و دەزگای شەهید و بنکەیل پولیس وەگەرد خراوکردن و تاڵانکردن.بەشیگ لە بانک و ماڵەیل لە سای رخیگ لەو ناوچە.

 لەلای خوەییش، سەرچەیلیگ ناوخوەیی دووپات کردن کە هیز تایبەت رەسیە ئەرا کۆنتڕوڵکردن، وتیش شارەگە کەمکەم کپەو بوود وەگەرد بڵاوبوین ئەمنی خەسیگ.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon