ئیلام فەیلی.. کوشیان و زەخمداری چەن کەسیگ لە ئەنجام ناڕەزایەتی و شیواشیو ئەمنی
شەفەق نيوز- ئيلام
سەرچەوەیل میدیایی و مەیدانی، خەوەردان لە کوشیان سێ کەس و زەخمداری بڕیگ لە ئەنجام رویوەڕویبوین چەکدار لە شار مەلەکشای سەروە پارێزگای ئیلام فەیلی.
ئاژانس فارس ئیرانی لە راپۆرتیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد وت: شارەگە ناڕەزایەتی و شیواشیویگ وەخوەی دی کە دەسەڵاتەیل وە شیوەی تیرۆری باسی کردن، وتیش: رویوەڕویبوین سەختیگ دەسوەپی کرد دویای تەقەلای چگن وەناو بنکەیگ ئەمنی وەلایەن بڕەیلیگ چەکدار.
وەگورەی ئامار سەرتایی، دوو کەس لە مەردم گیانیان لەدەسدان، و سەرچەوەیلیگ باس کەفتن یەک قوربانی لە هیزەیل ئەمنی کردن، بیجگە زەخمداری چەن کەسیگ کە ئەرا خەسەخانەیل بریان.
زەرەدەیل رەسیە خراوەکاری وە بینایەیلیگ حکومەتی لەناویان بارەگای قایمقامیەت، و دەزگای شەهید و بنکەیل پولیس وەگەرد خراوکردن و تاڵانکردن.بەشیگ لە بانک و ماڵەیل لە سای رخیگ لەو ناوچە.
لەلای خوەییش، سەرچەیلیگ ناوخوەیی دووپات کردن کە هیز تایبەت رەسیە ئەرا کۆنتڕوڵکردن، وتیش شارەگە کەمکەم کپەو بوود وەگەرد بڵاوبوین ئەمنی خەسیگ.