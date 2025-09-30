ئیلام فەیلی لە پێشانگای "نان میراتی" تام ئاهەنگ میرات و گەشتیاری کەێد

شەفەق نیوز ـ ئیلام

ئمڕوو سێشەممە، دەسکریا وە چالاکیەیل پێشانگای "نان، میرات، تام" لە قەڵای والی مێژوویی لە شار ئیلام فەیلی هاوکات وەرد هەفتەی گەشتیاری و رووژ جەهانی گەشتکردن، وە بەشداری زیاتر لە 40 پیشەیی لە شوینە جیاوازەیل پارێزگاگە، کە زینگکردن میرات رووشنهویری و ئەوزەڵداین وە ئابووری گەشتوگوزاری وەیەکەو بەسێد.

لە راپۆرتیکی رووژنامەیگ ئیرانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردیە هاتیە، ئامانج پێشانگاگە ناسانن میرات رووشنهۆیری و خوەراکی ئیلامە، لەی نمایشکردن کارەیل دەسکرد، و خواردن و دیاری یادەوەریەیل، وەرد پاڵپشتی نانوایەیل و خاوەن پیشەیل ناوخوەیی لەری دابینکردن پێگەیگ فروشتن راستەوخوەی وە سەردانکەرەیل.

لە راپۆرتەیل لە زوانی فەرزاد شەریفی، وەڕێوەبەر گشتی میرات فەرهەنگی، گەشتوگوزار، و پیشەی دەستی لە ئیلام بڵاوکردیە کە وەڕێوەچگن پێشانگاگە لە شوینیگ شوینەواری، گوزارشت لە گرنگی تێکەڵکردن ئەوەزەڵداین گەشتیاری وەرد گەشەسەنین ئابووری دەرخێد. دیاریکرد چالاکییەکە تا ١١ی مێهر وەردەوام بوود و رووژانە ساعەت ٣ی دویای نیمەڕوو دەسوەپی کەێد.