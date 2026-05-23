ئیلام فەیلی: زەفتکردن سامان 7 کەس وە توومەت "سیخوڕیکردن ئەرا ئیسرائیل"

دەسەڵاتە دادوەرییەیل ئیرانی لە پارێزگای ئیلام فەیلی لە خوەرهەڵات کوردستان، (خوەراوای ئیران)، ئمڕوو شەممە، سڕکردن و زەفتکردن ماڵ و سامان 7 کەس راگەیانن، لە بنەمای توومەتبارییان وە "سیخوڕیکردن و هاوکاریکردن وەگەرد ئیسرائیل".

ئاژانس "مهر" ئیرانی لە خەوەریگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، لەزوان عومران عەلی محمدی سەرۆک دەسەی دادوەری لە پارێزگاگە، وت: ریکارەیل وە جیوەجیکردن یاسای توندکردن سزای سیخوڕیکردن و مادەی 49 لە دەستوور ئیرانی هاتنە، کە ری وە دەسەڵاتەیل دەێد سامانەیلیگ زەفت بکەن کە وە نایاسایی دریانەسە قەڵەم.

وەرپرسە ئیرانیەگە دیاری کرد کە دەسەڵاتەیل دۆسیەیل دادوەری وەرانوەر ئەو هەفت کەسە واز کردنە دۊای ئەنجامدان لێکۆڵینەوەیل کە چالاکییەیلیان وە هاوکاریکردن وەگەرد "قەوارەی زایۆنی" (ئیسرائیل) بەسایەسەو، و زیاتر کرد و وت کە پرۆسەی وەشۊنکەفتن سامانەیل و سڕکردنیان لە ری سیستەم ئەلکترۆنی سێهام سەروە وەزارەت داد بویە.

وەپای وەرپرسەگە، ئەو پۊیلە زەفتکریایە ئەرا بەرژەوەنی ماف گشتی (موڵکەیل و یەکەیل نیشتەجیبوین، و ماشينەیل تایبەت، هەژمارەیل و باڵانسەیل بانکی، بیجگە لە سامانەیل ترەک) لەخوەی گردگە.

لە کۆتایی لێدوانەیلی، محمدی دووپات کرد کە دەسەڵاتەیل وە توندترین پلەیل یەکییلاکەر و بی هیچ کەمتەرخەمییگ وەگەرد هەر دەسکارییگ لە ئاسایش ناوخۆیی و دەیشتەکی وڵاتەگە رەفتار کەن.

ئی دەسگیرکردن و زەفتکردنە لە چوارچیوەی تۊنکردن پرۆسە ئەمنییەیل تاران تێد ئەرا وەشۊنکەفتن ئەوانەگ وە تووڕەیل سیخوڕی سەروە دەزگایەیل هەواڵگری بیگانە وەسفیان کەێد، ووە تایبەت ئیسرائیلییەیل لەلیان، لە ناوڕاس ئاڵووزییەیل هەرێمی وەردەوام.