ئیلام.. تەقەلایەیل مقیەتیکردن 143 هەزار هێکتار لە سروشت لەڕی هاوبەشی کۆمەڵایەتی

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

سامان سروشتی لە پارێزگای ئیلام فەیلی، خوەرھەڵات کوردستان (خوەرئاوای ئیران)، رۊوەڕۊی ئاڵنگارییەیل ژینگەیی زیایبۊییگ بوودەو کە هەوەجە وە یەکگردنیگ کۆمەڵایەتی فراوان دیرێد ئەرا مقیەتیکردن ناسنامەی ناوچەگە و فرەچەشنی زیندەوەریی.

لەی باوەتەو، وەڕێوەبەرایەتی گشتی مقیەتیکردن ژینگە لە پارێزگاگە خستن وەژیر چەتر مقیەتیکاری ئەرا 143 هەزار هێکتار (نزیکەی 1430 کیلۆمەتر چوارگووشە) لە رووبەرە سروشتییەیل راگەیان، وە دووپاتکردن ئەوەگ هوشیاری ناوخۆیی کڕ وەرگری یەکەمە لەبان ئی سامانەیلە.

وەڕێوەبەر گشتی مقیەتیکردن ژینگە لە ئیلام، عەلی رەزا محمدی، لە لێدوانەیل رووژنامەوانی کە ئاژانس میهر ئیرانی بڵاوی کرد، و ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەرانیەسەی، وت کە رووبەرە مقیەتیکاری چوار ناوچەی ژینگەیی سەرەکی و دوو شوینەوار سروشتی نیشتمانی گرێدەو، وە دەسنشانکردن ئەوە کە مقیەتیکردن ئی رووبەرە جوگرافییە کە گرنگییگ ستراتیژی دیرێد نەتۊنێد وە تەقەلایەیل دامەزراوەیی جیاکریاگ وەدی بارێد، بەڵکم وە پلەی یەکەم لەبان بەشداریکردن وەردەوام لەلایەن دانیشتگەیل ناوخۆیی و میدیایەیل راگەیانن و دەزگایەیل جیوەجیکار وسێد.

هەرلیوا، راپۆرتەگە باس لە رۆڵ مەیدانی پاسەوانەیل ژینگە کرد کە ئەرکەیلیان لە پاسەوانیکردن دارستانەیل و دووڵەیل وەردەوام بوی تەنانەت لە سەختترین رەوشەیل ئەمنی و کەشوهەوایی کە ناوچەگە وەپیەو رەد بوی.

لە گامیگ ئەرا بەرزەوکردن هوشیاری فەرهەنگی و تەندروسی لە کۆمەڵگایەیل ناوچەگە، وەرپرسە ژینگەییەگە رەخنە لە بڕیگ باوەڕەیل زاڵ و راوکردن بیسەروبەرە گرد کە پەیوەندی وەپیەو دیرێد، و وت کە گوایە تایبەتمەندییەیل چارەسەری لەلای گووشت یا خوین بڕیگ لە ئاژەڵەیل و باڵندەیل هەس کاریگە کە تەواو لە راسی دوورە، و هیچ پاڵپشتییگ زانستی نەیرێد.

دیاری کرد کە وەردەوامبۊن ئی خوڕافاتەیلە بۊەسە هەڕەشەیگ راسگانی ئەرا فرەچەشنی بایۆلۆجی کە کۊیە و تەپەیل ئیلام وەپی جیان.

محمدی داوا لە میدیایەیل راگەیانن سەروەخوەی و ناوخۆیی کرد رۆڵ پیشەنگ خوەیان لە هەڵوەشانن ئی میراتەیل هەڵە بگرنە دەس، وە هاوتەریب وەگەرد کاراکردن دۊاداچگن یاسایی تون دژوە راوچییەیل نایاسایی ئەرا ریگریکردن لە سەرپێچییەیل.

وەگەرد چگن ناوچەگە ئەرا ناو وەرز تاوسان هشک، وەڕێوەبەرایەتی ژینگەیی هوشداری دا لە رخباری هیزگردن ئاگرەیل لە دارستانەیل و لەوەڕگایەیل کە فرەیگ لە خیزانەیل ئەرا پەیاکردن بژیوی خوەیان و لەوەڕانن ئاژەڵەیلیان پشت وەپی بەسن.

و لە هوشدارییەگە هات کە کاریگەری ئاگرەیل تەنیا لە زیانەیل دارەیل و رووەکەیل نیەوسێد، بەڵکم دریژە کیشێد ئەرا ویرانکردنیگ تەواو ئەرا ژینگە سروشتییەیل و لەناوەچگنیگ فراوان ئەرا ژیان کۊیی کە یەیش زەرەدەیل ژینگەیی و ئابووری دریژماوەیل لەبان پارێزگاگە هیلێدەو.

فەرمانگەگە داواکاری خوەی ئەرا خەڵکەگە نووەو کرد لەبان گرنگی بەرزەوکردن ئاست وریایی و خەوەردان زویوەزوی لەباوەت هەر سەرچەوەیگ ئاگر.

راپۆرتەگە کۆتایی وەپی هات وە دیاریکردن ئەوە کە مقیەتیکردن ژینگە لە ناوچەیل بویین کوردە فەیلییەیل و کۆمەڵگا ناوخۆییەیل لە ئیلام هەوەجە وە هاوسەنگییگ هوشیارانە دیرێد لەناوەین پەروەردە و هوشیاری کۆمەڵایەتی لەلایگ، و بویین مەیدانی تایبەتمەن لەلایگ ترەک، ئەرا دڵنیابوین لە وەردەوامبۊن ئی زەوییە ئەرا نەوەیل هاتگ.