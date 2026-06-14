ئیلام.. ئاگر 15 هێکتار لە دارستانەیل مقیەتیکریاگ لە "کەبیر کووه" خوەێد

شەفەق نیوز - ئیلام

ئاگریگ فراوان، ئمڕوو یەکشەممە، نزیکەی 15 هێکتار لە دارستانەیل بکری لە زنجیرەکۊیل "کەبیر کووه" سەر وە شار "دەرەشار" لە پارێزگای ئیلام فەیلی لە خوەرهەڵات کوردستان (خوەراوای ئیران) سزان، لە ناو رخ لە دووارە هیزگردن ئاگر لەوەر قۊل و زەوی و سەختی ناوچەگە.

ئاژانس "میهر" ئیرانی لە راپۆرتیگ ک ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، لە زوان وەرپرس سەرچەوەیل سروشتی لە پارێزگاگە، باسم خان محەمەدیان، وت ک ئاگرەگە ئیوارەی دۊکە لە بەرزاییەیل سەر وە پیەڵ میژوویی "گاو مێشان" هیز گرد، و دەسەڵاتەیل ئامادەباشی راگەیانن، و تیمەیل وەڕێوەبردن قەیران، و ژینگە، وەگەرد دەیان خوەیبەخش ناوخۆیی ئەرا کۆنترۆڵکردن ئاگرەگە رەوانە کردن.

وەرپرسەگە وتیش: کۆنترۆڵ سەرەتایی ئاگرەگە کریا، باوجی وە لەوەرچەوگردن سروشت جوگرافی سەخت ناوچەگە، تیمەیل چەودیاری و ویژمان لە شوینەگە تا شەوەکی زوی مینێد ئەرا مسۆگەرکردن ئەوە ک ئاگرەگە دووارە بڵویزە نەکەێد.

وەپای راپۆرتەیل، زیاتر لە 70 کەس لە تیمەیل ئاگرکپەوکردن و پارێزەرەیل ژینگە و خوەیبەخشەیل لە ئۆپەراسیۆنەیل کپەوکردن بەشداری کردن، هەرلیوا دەسەڵاتەیل داوا لە دانیشتگەیل ناوخۆیی کردن ک دەسوەجی لەبان هەر نیشانەیگ ئەرا بڵویزەی ئاگر یا چالاکی لەڕی کڕەیل گەرم تایبەت ئەرا قەیرانەیل دارستانەیل خەوەر بیەن.

ناوچەیل دارستانی و کویەیی لە خوەراوای ئیران لە ماوەی وەرزەیل هشکەساڵی تویش ئاگرەیل دووارە بوون، و دەسەڵاتەیل هەمیشە تویش سەختیەیل بوون لە کپەوکردنیان لەوەر سەختی ریەیل و کەمبۊین ئامێرەیل پیشکەفتگ ئەرا نواگیریکردن ئاگر لە ناوچەیل بەرز.