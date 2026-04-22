پەلاماریگ وە "درۆن خوەیکوشی".. پەلاماردان ئاسمانی بارەگایەیل "پارتی ئازادیی کوردستان" لە هەولێر کردە ئامانج
شەفەق نیوز- هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان فرۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن خوەیکوشی) بارەگایەیل پارت "ئازادیی کوردستان" ئیرانی ئۆپۆزسیۆن لە پارێزگای هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان، کردیەسە ئامانج.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە شەوەکی شەفەق ئمڕوو بوی لە ئەنجام ئەندامەیل پارتەگە تویش زەخمداری جیاواز هاتن، و زەرەد مادی گەپیگ وە بارەگاگە رەسیە، دیاریکرد تیمەیل فریاکەفتن و وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەیگ نزیک کلکردنە.
پەلامارەگە زنجیرە پەلامارەیل خەێدەو یاد کە رویوەروی هەرێم بوود، لەماوەی مەراف هەرێمی نزیکەی 600 وە ئامانجگردن فرۆکەی بیفرۆکەوان توومارکریاس وەجە ئەوەگ ئاگربەس لەناوەین واشنتۆن و تەهران بکرێد، ئێ ئۆپراسیۆنەیلە لە گوزەشتە بویەسە مدوو قوربانیبوین هاوڵاتیەیل و ئۆپۆزیسۆنەیل، وەگەرد زەرد رەسانن فرەیگ وە ژیرخان ئابووری و دامەزراوەیل ئابووری هەرێم.