‏پەلاماریگ وە "درۆن خوەیکوشی".. پەلاماردان ئاسمانی بارەگایەیل "پارتی ئازادیی کوردستان" لە هەولێر کردە ئامانج

شەفەق نیوز- هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان فرۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن خوەیکوشی) بارەگایەیل پارت "ئازادیی کوردستان" ئیرانی ئۆپۆزسیۆن لە پارێزگای هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان، کردیەسە ئامانج.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، پەلامارەگە شەوەکی شەفەق ئمڕوو بوی لە ئەنجام ئەندامەیل پارتەگە تویش زەخمداری جیاواز هاتن، و زەرەد مادی گەپیگ وە بارەگاگە رەسیە، دیاریکرد تیمەیل فریاکەفتن و وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەیگ نزیک کلکردنە.

‏پەلامارەگە زنجیرە پەلامارەیل خەێدەو یاد کە رویوەروی هەرێم بوود، لەماوەی مەراف هەرێمی نزیکەی 600 وە ئامانجگردن فرۆکەی بیفرۆکەوان توومارکریاس وەجە ئەوەگ ئاگربەس لەناوەین واشنتۆن و تەهران بکرێد، ئێ ئۆپراسیۆنەیلە لە گوزەشتە بویەسە مدوو قوربانیبوین هاوڵاتیەیل و ئۆپۆزیسۆنەیل، وەگەرد زەرد رەسانن فرەیگ وە ژیرخان ئابووری و دامەزراوەیل ئابووری هەرێم.

‏

‏

‏