پەلامار نوویگ وە درۆن وەبان فڕۆکەخانەی هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە وەرپەرچگردن پەلاماریگ نوو ئەرا بان فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر، وە درۆن.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سیستەم وەرگری ئاسمانی لە فڕۆکەخانەگە توەنست ئەو درۆنە بخەێد کە تەقەلای نزیکەوبوین لە دەورگرد فڕۆکەخانەگە دایە.

‏وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل، تا ئیسە زەرد توومارنەکریاس، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە وەدویاچگن لە رویداوەگە ئەرا کووکردن بەڵگەیل پێویست لەبان سرووشت پەلامارەگە و ئەو لایەنە ها پشتی.

