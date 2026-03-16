پەلامار نوویگ وە درۆن وەبان فڕۆکەخانەی هەولێر
2026-03-16T11:02:22+00:00
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە وەرپەرچگردن پەلاماریگ نوو ئەرا بان فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر، وە درۆن.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سیستەم وەرگری ئاسمانی لە فڕۆکەخانەگە توەنست ئەو درۆنە بخەێد کە تەقەلای نزیکەوبوین لە دەورگرد فڕۆکەخانەگە دایە.
وتیش، وەپای زانیاری سەرەتایەیل، تا ئیسە زەرد توومارنەکریاس، لایەنەیل پەیوەنیدار وەردەوامن لە وەدویاچگن لە رویداوەگە ئەرا کووکردن بەڵگەیل پێویست لەبان سرووشت پەلامارەگە و ئەو لایەنە ها پشتی.