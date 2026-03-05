پەلاماریگ نوو بارەگای حیزبیگ کوردی ئۆپۆزیسیۆن ئیران لە سلێمانی کەێده ئامانج
شەفەق نیوز - سلێمانی
سەرچەوەیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان بارەگایگ سەر وە حیزب "کۆمەڵە"ی کوردی ئۆپۆزیسیۆن ئیرانی لە ناوچەی زڕگوێزەڵە لە سنوور پارێزگای سلێمانی، رویوەروی پەلاماریگ بوی کە هێمان جویرەگەی دیار نییە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بارەگای کۆمەڵەی شۆرشگێر" لە زڕگوێزەڵە کریارە ئامانج، وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.
دیاریکرد، هەمیش کەمپ سورداش لە قەزای دۆکان لە سلێمانی، دویەشەو چوارشەممە، کریارە ئامانج مووشەکی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزەیل ئەو کەمپە کردیەسە ئامانج کە شەڕڤانەیل سەر وە حیزب "کۆمەڵەی زەحمەتکێشان کوردستان" ئۆپۆزیسیۆن ئیرانی هاناوی، وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل بی ئەوەگ زەخمداری بوود.
لەلای ترەک، وەرپرسیگ ئەمریکی شەوەکی شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، هەزاران شەرەڤان کورد پەلاماریگ زەمینی لە عراقەو ئەرا بان خاک ئیران دەسوەپیکردنە، یەیش هاوکاتە وەرد وەردەوامی ئەوزەڵکردن مڵملانی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل دژ وە تەهران لە ناوچەگە.