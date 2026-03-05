‏پەلاماریگ نوو بارەگای حیزبیگ کوردی ئۆپۆزیسیۆن ئیران لە سلێمانی کەێده ئامانج

شەفەق نیوز - سلێمانی

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان بارەگایگ سەر وە حیزب "کۆمەڵە"ی کوردی ئۆپۆزیسیۆن ئیرانی لە ناوچەی زڕگوێزەڵە لە سنوور پارێزگای سلێمانی، رویوەروی پەلاماریگ بوی کە هێمان جویرەگەی دیار نییە.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "بارەگای کۆمەڵەی شۆرشگێر" لە زڕگوێزەڵە کریارە ئامانج، وەبی توومارکردن زەخمداری گیانی.

‏دیاریکرد، هەمیش کەمپ سورداش لە قەزای دۆکان لە سلێمانی، دویەشەو چوارشەممە، کریارە ئامانج مووشەکی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گورزەیل ئەو کەمپە کردیەسە ئامانج کە شەڕڤانەیل سەر وە حیزب "کۆمەڵەی زەحمەتکێشان کوردستان" ئۆپۆزیسیۆن ئیرانی هاناوی، وەپای زانیارییە سەرەتاییەیل بی ئەوەگ زەخمداری بوود.

‏لەلای ترەک، وەرپرسیگ ئەمریکی شەوەکی شەفەق ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان، هەزاران شەرەڤان کورد پەلاماریگ زەمینی لە عراقەو ئەرا بان خاک ئیران دەسوەپیکردنە، یەیش هاوکاتە وەرد وەردەوامی ئەوزەڵکردن مڵملانی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل دژ وە تەهران لە ناوچەگە.

