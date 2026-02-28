پەلاماریگ مووشەکی ئیرانی وەبان سەربازگەیگ ئەمریکی لە هەولێر
2026-02-28T10:46:31+00:00
شەفەق نيوز - هەولێر
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە بەرزەوبوین ستوینەیل دویکەڵ لە دەورگرد فڕوکەخانەی ناودوڵەتی هەولێر، وەگەرد وەشانن مووشەک ناوەین هیزەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لەلاییگ و ئیران لەلاییگ ترەک.
ئاژانس شەفەق نیوز لە سەرچەوەیلیگ ئاگادار خەوەردار کریا کە سەربازگەی ئاسمانی حەریر کە هیزەیل ئەمریکا هانە ناوی، کەفتە وەر پەلامار مووشەکی، کە دەنگ چوار رممەی تون لە ناوچەیل دەورگرد ئەو سەربازگە ژنەفیا، وەبی رەسین راپۆرتەیلیگ لە زەرەدەیل.