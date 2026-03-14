‏پەلاماریگ تر کریا وەبان کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە پەلاماردان کونسوڵخانەی ئیمارات لە شار هەولێر.

‏سەرچاوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان کە "کونسوڵخانەی ئیمارات رویوەڕوی پەلاماریگ بویە، کە تا ئیسە جور و شێوازەگەی دیار نییە."

‏ئیە سێیەمین جارە کە کونسوڵخانەی ئیمارات لە هەولێر کرێدە ئامانج، و لە دویایین جاریش دەوڵەت ئیمارات ئی کارە شەرمەزار کرد و پەیوەندییەیل لە ئاست باڵای سەرکردەیل هەردو وڵات ئەنجام دریا.

‏سەرۆکایەتی و حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، شەرمەزار ئەو پەلامارە کرد کونسوڵخانەی گشتی دەوڵەت ئیمارات عەرەبی یەکگرتگ لە هەولێر کردە ئامانج، کە بویە هووکار زەخمداربوین دوو پاسەوان و زەرەد مادی رەسانن وە بینای کونسوڵخانەگە.