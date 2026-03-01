‏پەلاماریگ ئاسمانی نوو وەبان شار هەولێر

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، کەفتە وەر پەلاماریگ ئاسمانی نوو کە دەنگ تەقینەوەیل لە چەن شوینیگ ژنەفیا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "سیستەمە وەرگیرەیل ئاسمانی وەرپەچ شمارەیگ پانج دانە لە ئاسمان شارەگە".

‏کۆمەڵیگ وەناو "سرايا أولياء الدم"، وە درۆنیەیل ەلامار بنکەی ئەمریکی لە شار هەولێر دان.

‏کۆمەڵەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئۆپراسیۆنەگە لەری درۆنیگ پاڵپشتی کۆمار ئیسلامی ئیران رویوەڕوی (ئیسرائیل ـ ئەمریکا) بویە، دووپاتکرد پەلامارەگە لە چوارچمگ وەرگیریکردن لە سەروەری عراق دانرێد.

