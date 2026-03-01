پەلاماریگ ئاسمانی نوو وەبان شار هەولێر
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، کەفتە وەر پەلاماریگ ئاسمانی نوو کە دەنگ تەقینەوەیل لە چەن شوینیگ ژنەفیا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "سیستەمە وەرگیرەیل ئاسمانی وەرپەچ شمارەیگ پانج دانە لە ئاسمان شارەگە".
کۆمەڵیگ وەناو "سرايا أولياء الدم"، وە درۆنیەیل ەلامار بنکەی ئەمریکی لە شار هەولێر دان.
کۆمەڵەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئۆپراسیۆنەگە لەری درۆنیگ پاڵپشتی کۆمار ئیسلامی ئیران رویوەڕوی (ئیسرائیل ـ ئەمریکا) بویە، دووپاتکرد پەلامارەگە لە چوارچمگ وەرگیریکردن لە سەروەری عراق دانرێد.