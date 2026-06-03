‏پەلاماردان موشەکی بنکەیل کۆمەڵەی "زەحمەتکیشان کوردستان" ئیرانی ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێم کوردستان

‏پەلاماردان موشەکی بنکەیل کۆمەڵەی "زەحمەتکیشان کوردستان" ئیرانی ئۆپۆزیسیۆن لە هەرێم کوردستان
2026-06-03T09:07:53+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏کۆمەڵەی زەحمەتکیشان کوردستان (حیزب ئیرانی ئۆپۆزیسیۆن)، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان، بنکەیلیان لە دوول «ئالانە»-ی سەر وە هەرێم کوردستان، دویەشەو  سێشەممە، وە دوو موشەک کریانەسە ئامانج و تەهران وە  ئەنجامدان ئەو پەلامارە توومەتبار کرد.

‏کۆمەڵەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی دیاریکرد، ئیران لە سەرەتای سەرهەڵدان گرژییەیل ناوەین تەهران لەلایگ و ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگتر  لە ناوچەگە، زیاتر لە 82 موشەک و فڕۆکەی بیفڕۆکەوان ئەرا بنکە و بارەگایەیلیان وەشیاس.

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