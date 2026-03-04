پەلاماردان ئەشکەفتیگ لە هەولێر کە ئۆپۆزیسیۆن کورد دژ وە رژێم ئیران لەناوی بوین (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە پەلاماردان شوینەیلیگ سەر وە یەکیگ لە حیزبە کوردیەیل ئۆپۆزسیۆن ئیران لە پارێرگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "سروشت ئەو پەلامارە نەزانیاس کە "ئەشکەفت سێقانە" وەپی کریاسە ئامانج لەنزیک ناوچەی "دێگەڵە" لە هەولێر کە ئەندامەیل حزب ئازادی کوردستان ئۆپۆزسیۆن دژ وە رژێم ئیران لەناوی بوین.
سروشت پەلامارەگە و ئامار زەخمداریەیل نەزانیاس.
لە پارچە ڤیدیۆیەیل دەرچگە، تەقینەوەگە لەناو ئەشکەفتەگە رویدەێد و وەگەرد بەرزەوبوین دویکەڵ لە ئاسمان ناوچەگە: