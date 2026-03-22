پەلاماردان بنکەیگ پێشمەرگە وە درۆن لە مەخموور

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، خەوەر دا لە کەفتن پەلامار بنکەی فەرماندەیی سەر وە هیزەیل پێشمەرگە لە کویەی قەرەچووخ لە قەزای مەخموور، وە فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان تەقەمەنی کریای، ک بۊە مدوو زەخمداربۊن سێ کەس لە هیزەگە.

سەرچوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "فرۆکەیگ بێفڕۆکەوان (درۆن) تەقەمەنی کریای، بنکەی فەرماندەیی کەتیبەی سێیەم سەر وە لبوای چواردەی پیادە کردەسە ئامانج، ک شوینیان لە کویەی قەرەچووخە و دەس کێشێد وەبان قەزای مەخموور لە نەینەوا".

سەرچەوەگە وتیش: "ئی پەلامارە بۊە مدوو زەخمداربۊن سێ کەس لە پێشمەرگەیل، و بردنیان ئەرا ناوەندیگ پزیشکی ئەرا چارەسەرکردن".