پەلاماردان بارەگای حزبیگ ئۆپۆزسیۆن ئیرانی وە درۆن لە خوەرھەڵات هەولێر
2026-03-03T07:44:47+00:00
شەفەق نيوز - هەولێر
شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، بارەگای پارت دیموکرات کوردستانی ئیرانی ئۆپۆزسیۆن، کەفتە وەر پەلاماریگ لە قەزای کۆیە خوەرھەڵات پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، لە زوان سەرچەوەیگ ئاگادار وت: لە ساعەت 8:40 شەوەکی پەلاماریگ وە 4 درۆن لەبلن کەمپ ئازادی تایبەت وە پارت دیموکرات کوردستانی ئیرانی ئۆپۆزسیۆن جا جیوەجی کریا.
وتیش: پەلامارەگە بویە مدوو تویشهاتن ئەندامیگ لە حزبەگە وە زەخمدای سووکیگ.