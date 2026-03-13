پەلاماردان پاڵاوگەی "لاناز" لە هەولێر وە درۆن

شەفەق نيوز- هەولێر

فرۆکەیگ بیفڕۆکەوان نەناسیای، شەفەق ئمڕوو جمعە، پەلامار پاڵاوگەی نەفتی "لاناز" لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دا، وەگەرد زیایبوین هەڕەشەیل ئەمنی لەناو عراق و فراوانبوین پارچەی جەنگ هەرێمی

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو درۆنە پەلامار دامەزراوەیل ئەو پاڵاوگە وەشیوەیگ راستەوخۆ داگە، کە بویە مدوو هیزگردن ئاگر و بەرزەوبوین دویکەڵ، لەوەر سروشت وەزوی سزیان چشتەیل نەفتی، وەگورەی پارچە ڤیدیۆیلیگ کە لەبان ئینتەرنێت بڵاو کریانە.

هەرلیوا، پەیامنێر ئاژانسمان دووپات کرد کە هەڵسەنگاندن سەرتایی زەرەدەیل ئەو پەلامارە نشان دان کە "سنووردارە"، وەبی توومارکردن زەخمداری تا وەخت نویسانن خەوەرەگە.