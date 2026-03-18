پەلاماردان پارت دیموکرات کوردستانی ئیرانی لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا کە کەمپیگ هن پارت دیموکرات کوردستانی ئیرانی لە هەولێر کەفتە وەر پەلامار درۆن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کامپ خیزانەیل حزبەگە وە پەلامار درۆنیگ لە ساعەت 1:30 نیمەڕو ئمڕوو کریا ئامانج.

وتیش: ئی پەلامار نووە وەلایەن سوپای پاسداران ئیران جیوەجی کریا، و دویای زەنجیرەیگ لەو پەلامارەیلە هاوشیوە تیەێد کە دویەکە و دویەشەو رویدان، کە شوینەیل نیشتەجێبوون خیزانەیل و ناوەند شار کۆیە کردنە ئامانج.

شەفەق رووژ چواررشەممە، سەرچەوەیگ ناوخوەیی خەوەردا لە کەفتن درۆنیگ لە قەزای کۆیە سەروە هەولێر، وەبی باسکردن هیچ زانیارییگ لەبان سروشت پەلامارەگە و زەرەدەیلی، دیاری کرد کە ئەوە دویەم پەلامار بوی وەبان قەزاگە.