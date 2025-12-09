‏لافاو وارانەگە چەن ناوچەیگ سلێمانی ژیر ئاو خەێد و ریە سەرەکیەیل بەسێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏شەپوول واران وارین رفتیگ، ئمڕوو سێشەممە، ناوچە جیاوازەیل پارێزگای سلێمانی گردەو، بویە مدوو بەرزەوبوین لافاو لەناوکاویگ کە زەرەدوە شمارەیگ ماڵ و جموجویل هاتوچوی قەزاو ناحیەیل پارێزگەگە رەسان.

‏وەپای پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لافاوەگە رەسیەس ناو شمارەیگ ماڵ لەناو قەزای چەمچەماڵ، بڕیگ لە جادەیل بەسایە وە مدوو بەرزەوبوین رێژەی ئاو لەهەمان وەخت لە ناوچەی پیشەسازی ئاو بەرزەوبوین فرەیگ وەخوەی دیە بویەسە مدوو گیچەڵ دروسکردن ئەرا جموجویل ماشینەیل.

‏لە ئاگاداریگ وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی سلێمانی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وەڕێوەبەرایەتیەگە داوا لە رانندەیل کرد دویرەوبکەفن لە ری چەمچەمال و ـ تاسلوجە لە دویای بەساننی وە شیوەی وەختانە لە ئەنجام واران وارین رفتیگ، داوا لە هاوڵاتیەیل کەێد ئەرا پاراستن سەلامەتیان دویرەوبکەفن لەو ریگە.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە وتیش، مەفرەزەیل لەو ناوچەیلە بڵاوکریاس کە گیچەڵ هاتوچوی دیرێد، تا دەسمیەتی پیشکەش بکەن هاتوچوی رێکبخەن، دیاریکرد لەدویای خاسەوبوین کەشەگە دوارە ریەگە وازکرێد.

‏لە باوەتیگ پەیوەنیدار ، سیروان ساڵح پسپۆر کەشناسی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لافاو ماشین تاکسیگ لە کویچەی شۆرش چەمچەماڵ ماڵیە" وتیش "رانندەگەی تویش تاسیان بویە وە مدوو بەرزەوبوین رێژەی ئاو، لەناوەین رخداری مەردمەگە لە نزیکەوبوین شوین رویداوەگە وە مدوو هازەگەی"

‏وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی سلێمانیش راگەیان، وە پشت بەسان وە رێنەمایەیل پارێزگار، دەروازەی تاسلوجە وە شیوەی وەختانە وە روی هاتوچوی ماشینەیلە بەسیا تاوەخت جیگیربوین کەشەگە، دووپاتکرد تیمیگ تایوەت رەسینەس ئەرا کارکردن چارەسەرکردن ئەو تاسیانە دروسبویە و وازکردن ریەگە.

