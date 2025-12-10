لافاوەیل فرەیگ دەن لە دیالە.. بەسیان ریەیلیگ و نقومبوین جادەیل لەژیر ئاو (وینە)

شەفەق نيوز- ديالە

پارێزگای دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، چەن زەرەدیگ وەخوەی دی لە ئەنجام تونی لافاو و وارانەیل لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕ وارانەیل لافاوەیلیگ دروس کردن لە ناوچەیل باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە، وەتایبەت لە کەنار شار سلێمانی، لە وەختیگ ناوچەیل سنووری وەگەرد ئیرانەو تا شەوەکی ئمڕوو هیچ لافاویگ توومار نەکردن، وەقسەی وەرپرسەیل بەنداو مەنەلی.

وتیش: لافاوەیل زەرەدەیلیگ وە ریەیل ناحیەی قەرەتەپە رەسان کە ریەیل قەرەتەپە - سرحە و قەرەتەپە - کفری بەسا، وتیش؛ وارانەگە بەشیگ لە جادە و ماڵەیل لە ناوچەیلیگ جیاجیا نقوم کرد.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: فەرمانگەیل خزمەتگوزاری وەردەوامن لە کارکردن لەی وەختە ئەرا ماڵین ئاوەگە و نواگیریکردن رخبارەیل لافاوەیل.