لافاوەیل سەختیگ دەن لە سلێمانی.. و پڕەوبوین سێ بەنداو لە هەرێم کوردستان

شەفەق نیوز - سلێمانی

لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە، هەرێم کوردستان وارانوارین رفتیگ و لافاوەیل ویرانکەر وەخوەی دی کە چەن شاریگ گردەو، دیارترینیان چەمچەماڵ و سلێمانی بوی، لەئەنجام زیانیگ فراوانی مرۆیی و ماددی لەلی کەفتەو، دامودەزگا ناوخۆییەیل لە ئیدارەی گەرمیان راگەیانن کە سێ بەنداو سەرەکی رەسینەسە توانای تەواو و دەس وە مەرەقەزکردن ئاو کردنە لەوەر ئەو بڕە وارانەیل فرە.

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم لە راپۆرتیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەو رویپووشە خەسەیل هەورە کە لە شەوەکی رووژ سێشەممەو ناوچەگە پووشیە، ریژەی وارانوارین جیاواز بویە، کە وەشیوەیگ وەرچەو لە چەن ناوچەیگ پەنگەو خوارد، چوارقوڕنە 201 ملم و یاخسمار 154.2 ملم و بەرزنجە 206.5 ملم و بەرزترین رێژەی واران توومار کردگە"، وتیش: "لە شار سلێمانی 122.7 ملم واران واریە، و چەمچەماڵ 127.1 ملم و ماوەت 112.1 ملم و دەربەندیخان 143.6 ملم و ئەخجەلار 126 ملم و سەنگاو 144 ملم، ئی بڕەیلە لەلایەن وەڕێوەبەرایەتییەو وە بەرزی هەشمارکریانە وە بەراورد وە تێکڕای ئاسایی ئەرا ئی ماوەی ساڵ گوزەشتە".

یەیش وەگەرد راپۆرت دامەزراوە ناوخۆییەیل ئیدارەی سەروەخوەیی گەرمیان نیوێک کە ناوچەی راگەیان کە "سێ بەنداو لە کەلار-باوشاسوار، ئاوەسپێ، و تواجار- لەوەر واران رفتیگ پڕ بوینە".

راپۆرتەیل دەسنشان کردن کە "بەنداو باوشاسوار لە کفری، بەنداو ئاوەسپێ لە خان و بەنداو تواجار لە شێخ تەویل پڕ بوینەر کە هەریەکەیان توانای نزیکەی ٣٠ ملیۆن مەتر سێجا ئاو دیرن".

دویەکە سێشەممە، واران رفتیگ لە چەمچەماڵ و سلێمانی بویە مدوو دروسبوین لافاو کە چەن گەڕەکیگ گردەو، و فرە لە ماڵەیل لەوەر لافاوەگە زیان وەپییان رەسیە و شمارەیگ ماشین وەتایبەتی لە ناوچە نزمەیل کەفتنە ژیر ئاو.

وەچەودیەیل لە چەمچەماڵ ئەرا ئاژانسەگە وتن: "لافاو وە تونی فرەیگەو وەناو جووەیل و دووڵەیلوو هات و زیان ماددی لەلی بویەو و دەسوەردان تیمەیل وەرگری شارستانی ئەرا چەن ساعەتیگ بویە".

ئیدارەی قەزای چەمچەماڵ لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لەوەر ئەو لافاوە کە ناوچە جیاجیایەیل قەزاگە گردەو، دوو هاوڵاتی گیانیان لەدەسدانە و لەلای کەمەو چوار کەسیش زەخمدار بوین".

لە سلێمانی، گەڕەکەیل خوەرهەڵات و ناوچەی پیشەسازی بەرزەوبوین ئاست ئاویان وەخوەیان دین، کە بویە مدوو قەرەباڵغییگ هاتوچو و پەکخستن هامشوو لەبان چەن جادەیگ، تیمەیل فریاگوزاری شارەوانییەیل تا وەخت دیریگ لە شەو وەردەوام بوین لە تەقەلای پەمپکردن ئاوەگە و لاوردنی نواگیرەیل.

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی دووپات کرد کە پەڵەی ئەورەیل وە چالاکی مەنیە، وەگەرد ئەگەر وەردەوامبوین واران، داوایش لە هاووڵاتیەیل کرد وریا بوون وەتایبەت لەو ناوچەیلە کە دویەکە تویش لافاو هاتنە.