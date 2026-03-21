لافاو ئاواییگ عراقی وە تەواوی بڕیە و هاواریگ زویوەزوی ئەرا وازکردن رییەیل (ڤیدیۆ)

دانیشتگەیل ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، خەوەر دان ک لافاویگ تون دەور دانیشتگەیل ئاواییگ لە ناحیەی "لەیلان" لە پارێزگای کەرکووک گرتگە، و بۊە مدوو بڕیان ریەیل سەرەکی ک وەرەو ئەو ناوچە چوود، ک یەیش بۊە مدوو بڕیان پەیوەندی ئاوایەگە وە تەواوی.

یەکیگ لە دانیشتگەیل ئاوای "ساری تەپە" وەناو ئەحمەد حەسەن، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ناوچەیل بان ئاوایەگە هێمان لە دۊەکەو تا ئمڕوو گیر هاتنە، ئەویش وەمدوو تونی لافاوەگە ک تەنیا ری ناوڕاس ئاوایەگە و ناوەند پارێزگای کەرکوک بڕیە".

وتیش: "لافاو ئیسە فرە بەرزترە لەوەگ ک نزیکەی دوو مانگ وەرجە ئیسە لە ناوچەگە رۊدا، و بۊە مدوو رمانن تەنیا ریییگ ک ئاوایەگە وە ناوچەیل دەورگردی بەسێدەە"، دیاری کرد ک "تا ئیسە هیچ تیمیگ قورتارکردن یا هاوکاری نەڕەسیەسە لای خەڵکەگە".

لە لای خوەیەوە، ئوم مەحموود ک یەکیگە لە دانیشتگەیل ئاوایەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "خەڵکەگە داوا لە ئیدارەی ناوخوەیی و هێگبزەیل ئەمنی کەن ئەرا دەسوەکاربۊن زویوەزوی ئەرا قورتارکردنیان"، ئاشکرا کرد ک "ژیان وە تەواوی وسیاس لە ئەنجام بڕیان ریەگە و نەۊەنستن هامشوو".

داوا کرد ک رییگ ترەک وەرەو کەرکوک واز بوود یا تیمەیل پسپۆڕ کل بکرێد ئەرا چارەسەرکردن ئەو زیانەیلە ک لافاوەگە وەجێ هیشتگە، دووپاتیش کرد ک رەوشەگە رووژ وە رووژ سەختتر بوود وەگەرد وەردەوامی لافاو و نەۊن چارەسەر زویوەزوی".

ناوچەیل جیاجیا لە کەرکوک لە ماوەی رووژەیل گوزەیشتە شەپوولیگ واران رفت وەخوەیان دینە ک بۊە مدوو دروسبۊن لافاو، و زیان رەسانە ژیرخانەیل و بڕیان چەن رییگ گرنگ.