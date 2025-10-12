كەركوك.. کوشیان پولیسیگ خەڵک هەولێر وە رویداویگ هاتوچو دڵتەزن

شەفەق نيوز – كەركوك

پولیسیگ خەڵک شار هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، لە ئەنجام رویداویگ هاتوچو دڵتەزن لەبان ری ناحیەی سەرکەران و قەزای دووبز باکوور خوەرئاوای پارێزگای کەرکوک گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەیگ پزشکی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ئەنجام پلیان ماشینیگ مەدەنی بویە کە پولیسیگ وەناو ساڵح حسێن قادر لە تەمەن 51 ساڵە رانیەسەی، وتیش: قوربانیەگە ئەندامە لە وەزارەت ناوخۆ و خەڵک شار هەولێرە.

سەرچەوەگە وتیش؛ تیمەیل رزگارکردن و وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانەی ئازادی لە کەرکوک بریا، وەلێ لە بەش فریاکەفتن گیانی لەدەسدا.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە لێکولینەوەی سەرەتایی نشان دەێد کە رویداوەگە لەوەر تونی رانین و لەدەس دەرچگن ماشینەگە بویە، کە چەن گلەیگ ماشینەگە لە کەنار ریەگە پلیاس.