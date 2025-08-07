كوشیان پاڵەوانیگ عراقی لە وەرزش لەشجوانی وە رویداو تەقەکردن لە هەولێر

شەفەق نیوز ــ هەولێر

یەکێتی عراق ئەرا لەشجوانی، پرسەو سەرەخوەشی پاڵەوان عراقی حەمودی ریاز کرد، لەدویای کوشیانی وە رویداو تەقەکردن لەپارێزگای هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان.

یەکێتیەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکرد، سەرۆک و ئەندامان و ستاف کارگێڕی و تەکنیکی پرسەی بازیکەر حەمودی رەیاز کەن، کە مویەشەو وە رویداویگ "خیانەتکارانە و ترسنۆک" لە شار هەولێر کووچ دویایی کرد.

سەرەخوەشیەگە لە دویای ئەوگ هات وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس هەولێر کوشیان سێ کەس راگەیان وە مدوو مەرافیگ چەکداری لەناو وێستگەی سزەمەنی لەبان جادەی کۆیە ناوڕاس شارەگە.

پۆلیس لە بەیاننامەیگ راگەیان، کراکاریگ وێستگەگە تەقە لە راندەی ماشینیگ و سەرنشینەگەی کردیە لەدویای ئەوەگ مەرافە لەناوەینیان دروسبوود، دیاریکرد، کەس سێیەم لە رویداوەگە زەخمداربوی باوجی لەوەر سەختی ەخمداریەگەی گیان لەدەسدا.