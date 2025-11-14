كوشيان گەنجیگ وە گولەی برادەری لە خانەقین
شەفەق نیوز- خانەقین
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە خانەقین، ئمڕوو جمعە، هەوەرزا لە کوشیان گەنجیگ وە گولەی دەوانچە.
پەیامنێرمان وتیش: یەکەم جار برادەرەگەی وتیە گوایە گولەی دیوار - کە لەجیای میخ ئەرا چەسپانن چشتەیلیگ وەقەی دیوارەو وەکاری تیارن- لە دەسی دەرچگە و ئەو گەنجە کوشتیە.
دیاری کرد کە دویای لێکۆڵینەوە دەرکەفت کە ئەو گەنجە وەناو ئەحمەد ماهر ئەحمەد خالک شار خانەقین/ ئاغا و خەلیفە، لەداڵگبوی ساڵ 2002، کاسپکارە، تویش گولەی دەوانچە هات وە نەزانەستەنی، بویە مدوو کوشیانی، و بکوشەگە چگە ژیر راسیەگە.