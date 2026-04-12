كوردەیل فەیلی لە نوای هۊر نیشتمانی.. زانکۆی کووفە وە فێستیڤاڵیگ تاوانەیل تونڕەوی بەڵگەمەن کەێد (وینە)

شەفەق نیوز - نەجەف

زانکۆی کووفە، ئمڕوو یەکشەممە، فێستیڤاڵیگ ئەرا بەڵگەمەنکردن ئەو تاوانەیلە بەسا کە رژیم بەعسی وەرین وەرانوەر رووڵەیل کۆمەڵگەی عراقی ئەنجام دا، و لە پیشەنگیان كوردەیل فەیلی.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی چالاکییە ناوەند عراقی ئەرا بەڵگەمەنکردن تاوانەیل تونڕەوی سەروە عەتەبەی عەباسی رێکی خستیە، وە هەماهەنگی وەگەرد کۆلێژ پەروەردەی بنەڕەتی لە زانکۆی کووفە، و ئامانج لەلی هیزەوکردن هۊر نیشتمانی و خستن رووشنایی لەبان رەنج قوربانییەیلە لە مەوقەیل جیاجیا لە میژوو وڵاتەگە.

عەباس قوڕەیشی، سەرۆک ناوەند عراقی ئەرا بەڵگەمەنکردن تاوانەیل تونڕەوی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیشانگاگە نیشاندانیگ بەڵگەمەنی و وینەیی لەخوەی گرد کە ئەو تاوانەیلە بەڵگەمەن کەێد کە لە سەردەم رژیم وەرین ئەنجام دریان، بیجگە لەو تاوانەیلە کە ریخریاگ داعش تیرۆریست جیوەجییان کرد.

دیاری کرد کە چالاکییەگە وە شیوەیگ تایبەت زوور لەبان رەنج كوردەیل فەیلی کرد کە تویش ستەم گەورەیگ بوین و تا ئمڕوو دادپەروەرییگ راسگانی وەدەس نەهاوردنە.

وتیش: رژیم وەرین یەکەم تاوانەیلی وەرانەور كوردەیل فەیلی ئەنجام دا لەڕی دەرکردنیان وە زوور و دەسگیرکردن هەزاران لەلیان، و زەفتکردن پۊل و داشتەیلیان، تا رەسێدە لەسێدارەداین شمارەیگ گەورە لە گەنجەیلیان و زەفتکردن رەگەزنامەی عراقی لەلیان، لە تەقەلایگ ئەرا سڕین ناسنامە نیشتمانییان.

قوڕەیشی وتیش: ناوەندەگە کار لەبان بەڵگەمەنکردن ئەو تاوانەیلە کەێد کە رەسینە ئی چینە، وە دەسنشانکردن ئەرا نزیکی دەرچگن پەرتووکیگ وەناو "كوردەیل فەیلی.. ریشە و میژوو و رەنج و کارەساتەیلیان"، کە میژوویان و ئەو کوشتن و بڕینە کە وەسەریان هات بەڵگەمەن کەێد.

دیاری کرد کە پیشانگا وینەییەگە تەنیا لەبان نیشاندان تاوانەیل ناو عراق نەوەسیا، بەڵکم هەرلیوا رەنج دەرکریاگەیل لە وڵاتەیل پەنابەری ئەرا کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی و مرۆیی رەسان، وە ئامانج ناسانن جەهان وە بڕ ئەو پێشێلکارییەیلە کە کوشتن و بڕینە کە تویشی هاتنە.

قوڕەیشی دووپات کرد لەبان ئەوە کە ناوەندەگە بەڵگەنامەیلیگ گرنگ دیرێد کە پەیوەندی وە كوردەیل فەیلییەو دیرن، لەناویان نامەوتارەیل فەرمی لە هەردوگ شار بەدرە و جەسان، کە ئەو رینماییەیلە نیشان دەن کە ئەرا وەڕیەوەبەرایەتییەیل پەروەردە دەرچگنە ئەرا ناسین خوەنەوارە فەیلییەیل، بیجگە لە بەڵگەنامەیلیگ کە بڕیارەیل لەسێدارەداین و دەرکردن و دەسناین وەبان داشتەیل لەخوەی گرێد.

وتیش: "ئامانجگردن كوردەیل فەیلی لە ناو عراق نەوەسیا بەڵکم لە وڵاتەیل ئەوروپی و سوریا و ئیرانیش رەسیە پییان".

قوڕەیشی ئاشکرا کرد کە ناوەندەگە ئینسایکلۆپیدیایگ ئەزموونی لە هەفت بەرگ وەناو "ئینسایکلۆپیدیای بەڵگەمەنی ئەرا قەورە وەکۆمەڵەیل" دەرکردیە، وە دەسنشانکردن ئەرا کارکردن لەبان دەرکردن ئینسایکلۆپیدیایگ دۊەم کە زیاتر لە 59 بەرگ لەخوەی گرێد کە ئەو تاوانەیلە بەڵگەمەن کەێد کە وەرجە ساڵ 2003 و دویای ئەویش روی دانە.

وتیش: فرەیگ لە قەورە وەکۆمەڵەیل هیمان بەسیانە و واز نەکریانە لەوەر هوکارەیلیگ فرە، دیارترینیان فرەیی شمارەی قەورەیلە، و خەریکبزین فەرمانگەیل پەیوەندیدار وە قەورە زەکۆمەڵەیل و پزیشکی دادوەری، بیجگە ئاشکراکردن شوونەیل نوویگ لە ئەنجام فراوانبوین دانیشتگەیل لە چەن پارێزگایگ لەناویان نەجەف و کەرکووک و زیقار.

قوڕەیشی دووپاتیش کرد لەبان گرنگی وە هەڵوێستیگ ناودەوڵەتی پاڵپشتیکەر ئەرا دەسمیەتیدان عراق لە وازکردن ئی قەورەیلە وەرانوەر کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی، ئەرا بەڵگەمەنکردن تاوانەیل و ئاشکراکردن ناشرینی ئەو شیوازەیلە کە رژیم بەعس وەرانەور گەل عراقی وەکاریان هاورد و هیزەوکردن دادپەروەری میژوویی ئەرا قوربانییەیلە.