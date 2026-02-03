كوردستان وەی نزیکە چوودە ناو یانەی دروسکردن ماشین لە دەروازەی چینەو

شەفەق نیوز – هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، ژوور بازرگانی و پیشەسازی هەولێر راگەیان کە کۆمپانیایگ گەورەی چینی ئارەزوو وازکردن کارگەیگ گەورەی گردەوکردن ماشین لە هەرێم کوردستان وەی نزیکە دیرێد.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شاندیگ گروپ ئای ئەیتی چینی سەردان ژوور بازرگانی و پیشەسازی هەولێر کردو، ئەرا فراوانکردن چالاکییە پیشەسازی و بەرهەمکاریەیل لە کەرت ماشین".

لە بەیاننامەگە ئاشکرا کرد کە جیگر سەرۆک ژوورەگە، مەعروف عەزیزخان هرکی، پیشوازیی لە شاندەگە کرد، وە سەرۆکایەتی ئەمیر سەعدەتی، وەڕێوەبەر بازرگانی گروپ کۆمپانیایەیل ئای ئەی تی.

دیاری کرد کە "لە میانی دیدارەگە وەڕێوەبەر بازرگانی IAT رووشنایی خستە بان شارەزایی کۆمپانیاگەیان لە دروسکردن پارچەی یەدەگ و دیزاینکردن و گردەوکردن ماشین، وتیش: کۆمپانیاگە بەرهەم کوالیتی بەرز وەپەی داواکاری دابین کەێد".

وەگورەی بەیانامەگە؛ وەڕێوەبەر بازرگانی باس لەوە کرد کە جویر گام یەکەم، کۆمپانیاگەیان بەشداری لە پێشانگای ناودەوڵەتی هەولێر (ئۆتۆشۆ) کەێد، بەڵام ئامانج سەرەکی و ستراتیجی ئەو کارگە لە بانانیگ نزیک کارگەیگ گەورەی گردەوکردن ماشین لە هەرێم کوردستان دامەزرنێد، جیگر سەرۆک ژوور خوەشاڵیی وەی گامە نیشان دا و دووپاتیش کرد کە هەرێم کوردستان فرە پێویستی وەو جویرە توانایەیل پیشەسازیە دیرێد، ئامادەیی تەواو ژوور بازرگانی دووپاتکرد ئەرا پیشکەشکردن گشت جویر پاڵپشتی و ئاسانکارییگ ئەرا گروپ کۆمپانیایەیل IAT تا بتوانن وە سەرکەفتن پڕۆژەیلیان لە هەولێر جیوەجی بکەن.

وە دامەزرانن کارگەیگ گردەوکردن ماشین لە هەرێم کوردستان، هەرێم چوودە رز بەرهەمکارەیل ماشین، و بوودە بازیکەریگ سەرەکی لەی پیشەسازییە لو ئاست ناوخۆیی و دویاتریش لە ئاست هەرێمی.