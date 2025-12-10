كوردستان.. واران ئەمار بەنداوەیل دوكان و دەربەندیخان ئەرا 100 مليۆن مەتر سێجا بەرزەو کەێد

شەفەق نيوز- سلێمانی

وەڕیەوبەرایەتی بەنداوەیل گشتی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە ئەو وارانەیل رفتە کە لەی سێ رووژ دویاییە واریە، ئەمار ئاوەگە لە چەن بەنداویگ سەرەکی و پەلەیلیان لە پارێزگایەیل هەرێم کوردستان بەرزەو کردن.

رەحمان خانی وەڕیەوبەر گشتی بەنداوەیل لە هەرێم کوردستان ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەنداوەیل دوکان و دەربەندیخان لەی دوو رووژ گوزەشتە زیاتر لە 100 مليۆن مەتر سێجا لە ئاو زایەسە ناویان.

وتیش: ئاست ئاو لە بەنداو دەربەندیخان ئەرا یەک و نیم مەتر بەرزەو بوی، و بەنداو دوکان نزیکەی 70 سانتیمەتر بەرزەو بوی، وتیش: گشت بەنداوە بویچگەیل لە سنوور ئیدارەی گەرمیان و سلێمانی وەتەواوی پڕەو بوین، و لە سنوور هەولێر یەکیگ لە بەنداوەیل پڕەو بوی، و ئەو بەنداوەیل بەرزەو بوین وەبی رەسین ئەرا پڕەوبوین تەواو.

خانی وتیش: کاریگەری وارانەگە تا چەن رووژ ئایندە وەردەوامە، کە شایەت بەنداوە گەورەیل ئاویان هەمیش زیاترەو بوود.