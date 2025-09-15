كوردستان نزیکەوبوین بەشەوکردن یەکەمین چین شایستەیل کشاوەرزەیل ئەرا ساڵ 2025 راگەینێد

شەفەق نيوز- هەولێر

وەزارەت بازرگانی و پیشەسازی لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، نزیکەوبوین مەوقەی خەرجکردن چین یەکەم لە شایستەیل دارایی کشاوەرزەیل ئەرا ساڵ 2025 راگەیان.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بڕیار دریا لەی ماوەی نزیکە جویر یەکەم بەش لە شایستەیل دارایی کشاوەرزەیل بنریەێدە هەشمار بانکی تایبەت وە وەزارەت بازرگانی و پیشەسازی.

دیاری کرد کە ئەوەشت ئەو پویلە وە راستەخۆ ئەرا کشاوەرزەیل بەشەو کریەێد وەگورەی مەوقەیل هاوردن بەرهەمەیل گەنم خوەیان ئەرا سایلۆەیل هەرێم کوردستان.

بەیاننامەگە وتیش: وەزارەتەگە وەردەوامە لە ریکارەیل دابینکردن ئەو شایستەیل دارایی وەگورەی میکانیزمە باوەیل، وەشیوەی مسۆگەر رەسینی ئەرا گشت کشاوەرزەیل لە کوردستان بکەێد.