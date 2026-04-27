قەیران تەندروسی دەێد لە سلێمانی.. خەسەخانەیل مناڵەیل هانە "لیو رمیان" (وینە)

خەسەخانەیل پارێزگای سلێمانی، و تایبەت خەسەخانەیل مناڵەیل و مناڵبوین، رەنج کیشن لە کەمی سەختیگ لە کەرەستەیل تاقیگە و ئامێرەیل پزیشکی، لەناو هوشدارییەیل لە زیاتربوین قەیرانە تەندروسییەگە و هەڕەشەکردن لە گیان بیمارەیل.

دکتۆر کۆیان زاھیر، وەڕێوەبەر خەسەخانەی دکتۆر جەمال ئەحمەد رەشید ئەرا مناڵەیل، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو دوشەممە وت: کە خەسەخانەی مناڵەیل و خەسەخانەی مناڵبوین لە سلێمانی تەنیا 10 ئامێر هەناسەدان دەسکرد دیرن، کە وە شیوەی وەردەوام کار کەن، و یەیش خەێدەیانە ژیر فشار گەورە و رخباری پەککەفتن لە هەر مەوقەیگ.

وتیش: وەردەوامبوین کارکردن ئی ئامێرەیلە وەبی جیگریگ یا خاسەوکردن، هەڕەشەیگ راسەوخوەیە ئەرا بان گیان بیمارەیل، و تایبەت لە بەشەیل چەودیاری هویرد ئەرا مناڵەیل کوورپە.

لەلای خوەییش، هێرش سەلیم، جیگر وەڕێوەبەر گشتی تەندروسی سلێمانی، ئەرا ئاژانسەگە دیاری کرد کە کۆتاییهاتن گریەبەسەیل چاکسازی و خاسەوکردن ئامێرە پزیشکییەیل بویە هووکار دەرچگن شمارەیگ گەورە لەلیان لە کار.

دووپاتیش کرد کە دووارە کارکردن ئی ئامێرەیلە بڕە پۊلیگ گەورە خوازێد، لە وەختیگ وەزارەت دارایی پۊل ئەرا ئی کارە دابین نەکردگە.

سەلیم وتیش: بڕیگ لە ئامێرەیل ئیسە لەڕی زەخشینەیل لایەنەیل خێرخوازەو دابین کریانە، لە وەختیگ بەشیگ ترەک لەئەنجام فشاریگ کە خریاسە بان وەزارەت تەندروسی سەنریاس.

هەمیش وت: گیچەڵە سەرەکییەگە کۆتاییهاتن گریەبەسەیل چاکسازییە، کە هاتی لە هەر مەوقەیگ ئەو ئامێرەیلە پەکیان بکەفێد.

وە قسەی وەرپرسە تەندروسییەگە، گشت خەسەخانەیل سلێمانی ئیسە تەنیا دوو ئامێر ئەرا وینەگردن وە رەنین موگناتیسی (MRI) دیرن کە کار کەن، لە وەختیگ ئەو ئامێرەیل ترەک لە کار وسانە.

وتیش: کە هویریگ هەس ئەرا فرووشتن ئامێرە پەککەفتەیل جۊر "خوردە"، باوجی حکومەت تا ئیسە دەسوەپی نەکردگە ئەرا سەنین یا خاسکردنیان.

سەلیم هوشداری کە وەردەوامبوین ئی رەوشە وەبی دەسوەردانیگ زویوەزوی بوودە هووکار زیاتربوین قەیرانە تەندروسییەگە، و گیان بیمارەیل خەێدە ناو رخباری راسگانی، تایبەت وەگەرد زیادبوین فشار لەبان دامودەزگا پزیشکییەیل لە پارێزگاگە.