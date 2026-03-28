قوباد تاڵەبانی و ئەترووشی پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی شەرمەزار کەن و لە دەرئەنجامەیل ئەمنی هوشداری دەن

شەفەق نیوز- هەولێر/ بەغدا

قوباد تاڵەبانی، جیگر سەرۆک حکوومەت هەرێم کوردستان، و فەرهاد ئەترووشی، جیگر سەرۆک پەرلەمان عراق، ئمڕوو شەممە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم، لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کردن، و هوشداری دان لە دەرئەنجامەیل ئەمنی و داوای پرسیارکردن لە لایەنە جیوەجیکارەیل کردن.

تاڵەبانی، سەرکردە لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی لە دهۆک پەرەسەنینیگ رخدارە و وە تونی شەرمەزاری کەیمن، و وە هویر حکوومەت فیدراڵی هاورد ک "گرووپە چەکدارەیل دەیشت یاسا بوینەسە سەرچەوەی هەڕەشە لەبان ئارامی و ئاسایش هەرێم کوردستان و عراق.

وتیش: ئەگەر دەسوەجی نواگیری لەو ئاژاوەچییەیلە نەکریەێد و سزایان نەیریەێد، دڵنیام کە سوو بوونە هەڕەشەیگ فرە رخدارتر لەبان گیان و سامان وەرپرسەیل و دامەزراوە فەرمییەیل لە بەشەیل ترەک لە عراق.

لە لاییگ ترەک، فەرهاد ئەمین ئەترووشی جیگر سەرۆک پەرلەمان "دەسدرویژیە ناپیاوانەگە کە ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان کردە ئامانج، وەگەرد پەلاماردان زانکۆیەیل و بارەگایەیل هیزەیل پێشمەرگە لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کرد، و رویداوەگە وە کاریگ تاوانکاری رەتکریاگ و پێشێلکارییگ ئاشکرا ئەرا ئاسایش وڵاتەگە و ئارامیی باس کرد.

ئەترووشی دووپات کرد کە ئی دەسدرویژییەیلە بی پرسیارکردن و سزا رەد نیەوون، و دووپات کرد لە دۊاکەفتن گوناهبارەیل دەیشت یاسا و جیوەجیکردن ریکارە یاساییەیل دژیان و رادەسکردنیان وە دادگا.

و داوا کرد تەقەلایەیل نیشتمانی یەکەو بکریەن و هەماهەنگی ناوەین لایەنە ئەمنی و سەربازییەیل قایم بکریەێد ئەرا مقیەتیکردن سەروەری عراق و نواگیریکردن هەر تەقەلایگ ک ئاسایش هاووڵاتیەیل یا دامەزراوەیل دەوڵەت کەێدە ئامانج، و دووپات کرد ک یەکڕیزی نیشتمانی قایمترین چەکە ئەرا نواگیریکردن سەختیەیل.

لەلای خوەییش، فراکسیۆن پارت دیموکرات کوردستان، وە تونترین شیوە پەلامارە نایاسایی و ناپیاوانەگە کە ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و ناوچەیل ترەک لە پارێزگای دهۆک کردە ئامانج شەرمەزار کرد، و ئی دەسدرویژییەیلە وە بەشیگ لە زنجیرەیگ پەلامار دوژمنکارانە دادە قەڵەم کە ماوەیگە جیوەجی کریەێد وە ئامانج شیوانن ئاسایش و ئارامی لە هەرێم کوردستان و دروسکردن ئاژاوە و شیوانن رەوش گشتی.

فراکسیۆنەگە لە بەیاننامەیگ روژنامەوانی دووپات کرد کە ئی جویرە تەقەلایەیلە نیەتوەنن ئیرادەی گەل کوردستان لە مقیەتیکردن قەوارەی دەستووریی بشکنن، و داوا لە لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد دەسوەجی بجویلن ئەرا ئاشکراکردن جیوەجیکارەیل پەلامارەگە و دایینیان وە دەس دادپەروەری.