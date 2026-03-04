فەڕەنسا لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەرد نێچیروان بارزانی پاڵپشتی خوەی ئەرا هەرێم کوردستان دووپات کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
دیر وەخت دویەشەو سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی پەیوەنیگ تەلەفۆنی لە ژۆن نوێل بارۆ، وەزیر دەرەوەی فەرەنساوە وەپیڕەسی.
سەرۆکایەیتي هەرێم کوردستان لە بەیانننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزیر دەرەوەی فەڕەنسا لە تەلەفۆنەگەی پاڵپشتی وڵاتەگەی ئەرا هەرێم کودستان دووپاتکرد لە رویوەرویبوین پەلامارەیل کە هەرێم کرێدە ئامانج.
وتیش؛ هەردووگ لا ئەوزەڵکردن وەردەوامەیل ناوچەگە و ئاسۆیل چارەسەرکردن گیچەڵەیل تاوتوێ کردن و هاوڕا بوین لەبان وەردەوامی هاوئاهەنگیی نزیک ناوەینیان ئەرا پاراستن ئارامی و سەقامگیری.
لای خویشەو سەرۆک بارزانی دەسخوەشی لە پاڵپشتی وەردەوامەیل فەڕەنسا کرد ئەرا هەرێم کورستان کرد دووپاتکرد لە گرنگی رۆل فەڕەنسا و کۆمەڵەی ناودەوڵەتی لە ئارامکردن گرژیەیل و دویرخسن ناوچەگە لە رخداریەیل جەنگ.