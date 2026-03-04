‏‏فەڕەنسا لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەرد نێچیروان بارزانی پاڵپشتی خوەی ئەرا هەرێم کوردستان دووپات کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

‏دیر وەخت دویەشەو سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی پەیوەنیگ تەلەفۆنی لە ژۆن نوێل بارۆ، وەزیر دەرەوەی فەرەنساوە وەپیڕەسی.

‏سەرۆکایەیتي هەرێم کوردستان لە بەیانننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزیر دەرەوەی فەڕەنسا لە تەلەفۆنەگەی پاڵپشتی وڵاتەگەی ئەرا هەرێم کودستان دووپاتکرد لە رویوەرویبوین پەلامارەیل کە هەرێم کرێدە ئامانج.

‏ وتیش؛ هەردووگ لا ئەوزەڵکردن وەردەوامەیل ناوچەگە و ئاسۆیل چارەسەرکردن گیچەڵەیل تاوتوێ کردن و هاوڕا بوین لەبان وەردەوامی هاوئاهەنگیی نزیک ناوەینیان ئەرا پاراستن ئارامی و سەقامگیری.

‏لای خویشەو سەرۆک بارزانی دەسخوەشی لە پاڵپشتی وەردەوامەیل فەڕەنسا کرد ئەرا هەرێم کورستان کرد دووپاتکرد لە گرنگی رۆل فەڕەنسا و کۆمەڵەی ناودەوڵەتی لە ئارامکردن گرژیەیل و دویرخسن ناوچەگە لە رخداریەیل جەنگ.

