‏فەرهاد ئەترووشی وە جيگر دویەم سەرۆک ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق هەڵوژیا

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، ئەندامەیل ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، فەرهاد ئەمین ئەترووشی، کاندید پارتی دیموکراتی کوردستانی جویر جێگر دویەم سەرۆک ئەنجومەن هەڵوژیا، دویای ئەنجامدان گەڕ سێیەم دەنگدان، وە مدوو ئەوەگ لە دوو گەڕ وەرین کە ئیوارەی دویەکە دووشەممە لە ناوەین شاخەوان عەبدوڵڵا (کاندید پارتی) و ڕێبوار کەریم (کاندید هەڵوێست) وەڕیوچی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، لە گەڕ سێیەم دەنگدان، فەرهاد ئەمین ئەترووشی توەست ١٧٨ دەنگ وەدەسبارێد، لە وەرانوەر رێبوار کەریم رکابەر ١٠٤ دەنگ هاورد.

‏سەرچەوەیگ ئاگادار وە ئاژانس شەفەق نیوزخەوەردا، پارتی دیموکراتی کوردستان، ئمڕوو سێشەممە بەربژێر وەرین شاخەوان عەبدوڵلا ئاڵشت کرد وە جیگیر فەرهاد ئەتروشی ئەرا کاروبار پۆستەگە.

‏سەرچەوەگە دیاریکرد، پارتی مەرج کیشانەوەی شاخەوان عەبدوڵڵای بەساوێد وە کیشانەوەی ڕێبوار کەریم، کاندید هەڵوێست هەرچەن سەرۆک کوتلە سیاسییەیل ئێ مەرجە رەسانوین وە بەرەی هەڵوێست، باوجی ئەوان رەدیکردن و سووربوین لەبان کاندیدکردن رێبوار کەریم ئەرا پۆست جیگر دویەم سەرۆک پەرلەمان.

