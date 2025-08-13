فراکسیۆن نەوەی نوێ توومەتبار یەکێتی کەێد وە دەسگیرکردن شاسوار عەبدولواحید لەبان پارچە ڤیدیۆییگ

شەفەق نيوز- سلێمانی

رەوار عەبدولڕەحمان سەرۆک فراکسیۆن نەوەی نوێ لە پەرلەمان عراق، ئمڕوو چوارشەممە، بەندیکردن شاسوار عەبدولواحید سەرۆک نەوەی نوێ وە گامیگ سیاسی زانست، و توومەتبار یەکێتی نیشتمانی کوردستان کرد کە دەسی هاناو ئەو کارە.

عەبدولڕەحمان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەسگیرکردن سەرۆک بزووتنەوەگە ریکاریگ یاسایی نەوی، بەڵکو وە کاریگ هات بنەمایل یاسایی نەیرێد.

عەبدولڕەحمان توومەتبار حزبەیل کورد لە هەرێم کوردستان کرد کە رخیان لە زیایبوین هاز نەوەی نوێ چوود جویر هاوماڵیکەریگ لە هەڵوژاردن، و وەی گامە خوازێد زوور بارێدە مل جەماوەری وەرجە هەڵوژاردن هاتگ یا وە تەقەلای وەدەسهاوردن دەنگەیلیگ زیاتر ئەرا خوەیان.

دیاری کرد کە مدوو بەندیکردن شاسوار عەبدولواحید پەیوەندی وە پارچە ڤیدیۆییگ دیرێد لەبان باوەت رێککەفتن ناوەین بەغداد و هەولێر لەبان هەناردەی نەفت و وەدەسدان داهاتەیل ناوخوەیی و خەرجکردن مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم، و وەرپرسایەتی بیوەیی و تەندروسی شاسوار عەبدولواحید خستە مل یەکێتی.