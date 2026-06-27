فراکسیۆنەیل کوردی لە پەرلەمان عراقی شەرمەزار بەرزەوبۊن نرخەیل سزەمەنی لە هەرێم کەن

شەفەق نیوز - سلێمانی

فراکسیۆنەیل "هەڵوێست" و "یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان" و "کۆمەڵ دادگەری ئیسلامی" لە ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی، ئمڕوو شەممە، بەیاننامەیگ هاوبەش دەرکردن کە لەناوی شەرمەزار بەرزەوبۊن نرخەیل سزەمەنی بەنزین و غاز و بەرهەمە نەفتییەیل لە هەرێم کوردستان کردن، و دووپات کردن کە بیدەنگ نیەوون لەوەرانەور ئەوەگ وە "ستەم و زوڵم و فەرامووشکردن" وەرانەور هاووڵاتییەیل هەرێم وەسفی کردن.

ئەو فراکسیۆنەیلە لە بەیاننامەیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، وتن، کە هاووڵاتییەیل هەرێم کوردستان تویش رەوشەیل ئابووری سەختیگ بوونەو لە دەرئەنجام قەیران دارایی و دۊاکەفتن خەرجکردن مووچەیل و قۊلەوبۊن کێشەیل ژیان، وەرجە ئەوەگ باریگ نوو بچوودە بانیان کە خوەی لە بەرزەوبۊن نرخەیل بەنزین و غاز و جۊرەجۊر سزەمەنی دۊنێدەو.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە ئی زیایبۊنەیلە وە شیوەیگ راسەوخۆ رەنگ دایەسەو لەبان ئاست ژیان هاووڵاتییەیل، و کاریگەری لەبان خاوەن کارەیل و رانندەیل و گشت چینەیل کۆمەڵگا هەس، ئەوەگ کە بارە ئابوورییەیل لەبان شان هاووڵاتییەیل زیاتر کردگە.

هەرسێ کوتلەگە دووپات کردن کە ئەوان، لەو وەرپرسیاریەتییە کە لەلایەن دەنگدەرەیلەو وەپیان دریاگە، بیدەنگ نیەوەسن لە وەرانەور ئی قەیرانە، و دووپات کردن کە پەنا ئەرا گشت ئامرازەیل یاسایی و پەرلەمانی و کارگێڕی بەن ئەرا چارەسەرکردن دۆسیەگە.

دیاری کردن کە تەقەلایەیلیان لەڕی ئەنجومەن نوێنەرەیل و دەسە تایبەتمەنەیل خەسەو کەن، بیجگە لە ئەنجامداین سەردانەیل راسەوخۆ ئەرا وەزارەت نەفت فیدراڵی، و جیوەجیکردن وەر ریکارە یاسایی و کارگێڕییە خوازیاگەیل ئەرا وسانن دەسناین ئاشکرا وەبان خوازینە گرنگەیل کە حکومەت هەرێم کوردستان وەرانەور هاووڵاتییەیل ئەنجامی دەێد.

هەمیش حکومەت هەرێم کوردستان خستنە ژیر وەرپرسیاریەتی یەکەم لەباوەت بەرزەوبۊن نرخەیل سزەمەنی، و ئەوە ئەژمار کردن کە نەوین شەفافیەت لە وەڕیەوبردن داهاتەیل نەفت و پاڵاوگەیل بۊسە مدوو خستن خەرج ئی سیاسەتەیلە وەبان شان هاووڵاتییەیل وە تەنیا.

هەرلیوا، داوا لە سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی و وەزارەت نەفت فیدراڵی کردن ئەرا زیایکردن بەش پارێزگایەیل هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە لە بەنزین کوالێتی بەرز وە نرخ حکومی پاڵپشتیکریاگ کە نرخەگەی 450 دینارە ئەرا یەک لیتر، وە پشت بەسانن وە بنەمایەیل دەستوور و هاووڵاتیبۊن، و داوا کردن کە هاووڵاتییەیل هەرێم کوردستان نەکریەنە قوربانی ناکۆکییە سیاسییەیل.

ئاژانس شەفەق نیوز نەتوەنست پەیوەندی وە قسەکەر وەناو وەزارەت سامانە سروشتییەیل، یا قسەکەر وەناو حکومەت هەرێمەو بکەێد ئەرا وەڵامداین لەبان ئەوەگ لە بەیاننامەی هەرسێ کوتلەگە هاتیە.

شارەیل هەرێم کوردستان، بەرزەوبۊنیگ وەرچەو لە نرخەیل بەنزین وەخوەیان دۊنن، وە گشت جۊرەیلیەو (ئاسایی و موحەسەن و سوپەر)، ئەوەگ کە شەپوولیگ لە ناڕەزایەتی دروس کرد، بیجگە لە رزەیل دریژیگ لە بڕیگ لە وێستگەیل، و وە تایبەت حکومییەیل کە بەنزین وە نرخەیل پاڵپشتیکریاگ فرووشن.