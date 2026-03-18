فراوانبوین پەلامارەیل.. وەرگیری هاوپەیمانەیل شەپوول دویەم درۆنەیل لە ئاسمان هەولێر شکنێد
شەفەق نیوز - هەولێر
لە شەپوول دویەم لەدویای ساعەتەیل شەوەکی شەفەق ، سیستەم وەرگیری ئاسمانی هێزەیل هاوپەیمانی ناودەوڵەتی وەرپەچ زنجیرە پەلاماریگ نوو درۆنیگ لەئاسمان هەولێر دا، یەیش لەناوەین بار ئەماری خەسیگ ئەرا پاراستن ئاسمان پایتەحت هەرێم کوردستان.
دەنگ چوار تەقینەوە ژنەفیا دوان لە ناوەن شارەگە و دوانیش لە قەزای کۆیە لە خوەرەڵات هەولێر، سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، تەقینەوەیل وە مدوو نواگیریکردن چەن درۆنیگ نەناسریاگ بویە، بی ئەوەگ زەرەد گیانی لەلی بکەفێد، بیجگە لە بڕیگ زەرەد ماددی لەو شوینەیل وەجیماگەیل درۆنەیل لەلی کەفتیەسە خوار.
ئێ شەپوول نووە شمارەی ئەو درۆنەیلە شکنیانە، ئمڕوو چوارشەممە، رەسانە پەنج فرۆکە، یەکەم لە وەخت زوی لە هەولێر خریاە خوارەو، دویایی دوو فرۆکەی تر لە ئاسمان شارەگە خریا خوارەو، و تا رەسێدە پەلامارەگەی کۆتایی لە ناوەن پایتەخت و قەزای کویە کردە ئامانج.