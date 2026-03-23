کەفتن چوار فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان لە ئاواییگ لە گەرمیان

2026-03-23T15:37:50+00:00

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئیدارەی گەرمیان سەر وە هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک چوار فڕۆکەی بێیفڕۆکەوان (درۆن) لە ئاواییگ کەفتنە خوار، بی ئەوەگ هیچ زیانیگ گیانی یا ماددی وەدویای خوەیەو باریت.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "چوار فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، نێوەڕوو ئمڕوو، لە ئاوایی (کانی زەرد) سەر وە قەزای رزگاری لە سنوور ئیدارەی گەرمیان کەفتنە خوار".

وەپەی قسەی سەرچەوەگە، "دەسەیل ئەمنی دەس کردنە وە کارەیل هەڵگردن و لادان پارچەیل فڕۆکەیلە لە شوون رۊداوەگە"، و ئەوەیش خستە رۊ ک "مەزەنە کریەێد ئی فڕۆکەیلە درۆسکریای ئیران بوون".

دووپات کرد ک "رۊداوەگە تا ئیسە هیچ زیانیگ لەلی نەویەسەو"، وتیش: لێکۆڵینەوەیەیل وەردەوامە ئەرا زانین وردەکاری و مدووەیل ئی کارە.

