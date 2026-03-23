کەفتن ماشینیگ ناو چەمیگ و بیسەروشۊنی یەکیگ لە سەرنشینەیلی

سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان ک ماشینیگ کەفتیەسە ناو چەمیگ لە سنوور ئیدارەی راپەڕین، لە باکوور پارێزگای سلێمانی، و هێمان چارەنووس یەکەک لە سەرنشینەیل نادیارە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "رووداویگ لە ناوچەی لۆفکانی کورتەک، لە سنوور ئیدارەی راپەڕین رۊ دا، ک تێیدا ماشینێگ سێ کەس هەڵگردۊد کەفتە ناو چەم 'غارفین'.

وتیش: "زانیارییە سەرەتاییەیل باس وە یە کەن ک دوو کەس لە سەرنشینەیل ماشینەگە رزگار بۊنە، لە وەختیگ چارەنووس کەس سێیەم تا ئیسە نادیارە".

سەرچەوەگە وتیش: "دەسەیل پەیوەندیدار دەس کردنە وە تەقەلا و مینەکردن ئەرا زانین چارەنووس ئەو کەسە ک بیسەروشۊن بۊە"، بی ئەوەگ زانیاری فرەتر باس بکەێد.