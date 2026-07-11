پەککەفتنیگ لە پرۆژەی دوکان بوودە مدوو قەیران کەمئاوی لە سلێمانی

شەفەق نیوز - سلێمانی

ماوەی نزیکەی مانگیگە قەیران کەمئاوی ئاو نووشین لە شمارەیگ لە گەڕەکەیل پارێزگای سلێمانی وەردەوامە، لەناو سکاڵای مەردمەگە کە دووپات ئەوە کەن کە ئاو تەنیا یەک جار لە هەر پەنج تا هەفت رووژ رەسێدە ماڵەیلیان، ئەوەگ کە ناچاریان کرد ئەرا دابینکردن هەوەجەیل رووژانەیلیان لەڕی تانکەرەیلەو ئاو بسینن.

شمارەیگ لە دانیشتگەیل ئەو گەڕەکەیلە وتن کە وەردەوامبۊن بڕیان ئاو ئەرا ماوەیگ دریژ بار قورسیگ دارایی زیاتر خستیەسە بان شانیان، لە سای پشت بەسینیان وە سەنین ئاو ئەرا دابینکردن خوازینەیل رووژانە.

لەلای خوەییشەو، ئامانج جەلال وەڕێوەبەر راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی ئاو سلێمانی، وە ئاژانس شەفەق نیوز وت کرد گەڕەکە زەرەدمەنەیل کەفنە ناو کڕ دۊەم پرۆژەی ئاو دوکان – سلێمانی، و باس ئەوە کرد کە مدوو سەرەکی قەیرانەگە ئەرا کوینەبۊن پەمپ و بزوێنەرەیل سەر وە پرۆژەگە چوودەو، چۊنکە بەشیگیان تۊش لەکارکەفتن و لەکاروسیان بۊنە.

جەلال زیای کرد، کە وەزارەت دارایی لە هەرێم کوردستان لە وەخت گونجیای توانای دابینکردنە داراییەیل نەیاشت ئەرا جیوەجیکردن کارەیل خاسەوکردن پرۆژەگە و نووکردن ئامێرەیلی، ئەوەگ کە رەنگدانەوەی لەبان وەردەوامبۊن دابینکردن ئاو ئەرا ئەو ناوچەیلە داشت.

دیاری کرد کە وەڕێوەبەرایەتییەگە رێکارەیلیگ ئەرا کەمەوکردن قەیرانەگە گردیەسە وەر، لەناویانیش دابینکردن سێ پەمپ نوو ئەرا پرۆژەگە، و مەزەنە کرد کە لە ماوەی دوو هەفتەی ئایندە لە چارەسەرکردن بەشیگ لە گیچەڵ کەمئاوی و خاسەوکردن ئاست دابینکردن ئاو لە گەڕەکە زەرەدمەنەیل بەشدار بوود.