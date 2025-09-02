کەفتن قوربانی لە ئەنجام تەقینەوەیگ لەناو سەربازگەیگ مەشقکردن پیشمەرگە لە سلێمانی

کەفتن قوربانی لە ئەنجام تەقینەوەیگ لەناو سەربازگەیگ مەشقکردن پیشمەرگە لە سلێمانی
2025-09-02T13:28:49+00:00

شەفەق نيوز- سلێمانی 

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان خوەنەواریگ و زەخمداری سێیان ترەک لە کولێژ سەربازی، لەناو سەربازگەیگ پیشمەرگە لە پارێزگای سلێمانی. 

 سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداویگ لەناو سەربازگەیگ پیشمەرگە لە پارێزگای سلێمانی مەوقەی مەشقکردن خوەنەوارەیل کوڵیژ سەربازی لە قەڵاجۆڵان رویدا.

 وتیش: گولەی ئار بی جی وەناکاوەو تەقیەو مەوقەی مەشقکردن لەناو مەیدان سەربازگەی فەرماندەیی، بویە هوکار کوشیان یەکیگ لە خوەنەوارەیل و زەخمداری سێیان ترەک.

 وتیش: تەندروسی یەکیگ لە زەخمدارەیل سەختە، و لەناو زەخمدارەیل ئەفسەر هەس، دیاری کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.

  

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon