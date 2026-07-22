کەفتن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە یەکیگ لە ئاواییەیل هەڵەبجە

شەفەق نیوز - هەڵەبجە

سەرچەوەیگ تایبەت، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەرداد لە کەفتن فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لە یەکیگ لە ئاواییەیل سەر وە پارێزگای هەڵەبجە، بی توومارکردن زەرەدیگ گیانی یا ماددی.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان، شەوەکی ئمڕوو، کەفتە ناو ئاوایی عەنەبی سەر وە پارێزگای هەڵەبجە، لە هەرێم کوردستان، بی ئەوەگ بوودە مدوو هیچ زەرەدیگ، لە وەختیگ سروشت فڕۆکە بێفڕۆکەوانەگە یا مدووەیل کەفتنی تا ئیسە نەزانریاس.

و لە چوارچیوەی چەودیاریکردن رۊداوەگە، پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز پەیوەندی وە قایمقام قەزای هەڵەبجە سمکۆ محمد کرد، کە دووپات کرد کە تا ئیسە هیچ زانیارییگ هویرد لەبارەی رۊداوەگە نەیرێد، و دیاری کرد کە چوودە شۊن کەفتن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەگە ئەرا ئاگاداربۊین مەیدانی لە رەوش رۊداوەگە.

قایمقامەگە زیای کرد، کە دۊای تەواوکردن وەشکین شۊنەگە و گردەوکردن زانیارییەیل، دەزگایەیل راگەیانن ئاگادار کریەین لە مدووەیل رۊداوەگە و قەوارەی زەرەدەیل، ئەگەر بۊن.

و تا ئیسە هیچ لایەنیگ ئەمنی یا سەربازی بەیاننامەیگ فەرمی دەر نەکردگە کە هۊردەکارییەیل رۊداوەگە یا ناسنامەی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەگە ئاشکرا بکەێد.