کەفتن زەخمداری لە ئەنجام تەقیان تابلۆیگ کارەبایی لەناو بەنزینخانەیگ لە سلێمانی

شەفەق نيوز - سلێمانی

چوار کەس زەخمدار بوین، لە ئەنجام تەقیان تابلۆیگ کارەبایی لەناو بەنزینخانەیگ لە شار سلێمانی، ئمڕوو سێشەممە، و تیمەیل وەرگری شارستانی توانستن کپیەو بکەن، و نەیلن زەرەدەیل زیایەو بوون.

سامان نادر، وەرپرس فریاکەفتن سلێمانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقینەوەیگ دویای نیمەڕو ئمڕوو لەناو بەشیگ لە بەنزینخانەیگ لە سلێمانی رویدا، دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن کپیەو بکەن.

لەلای خوەییش، سەرچەوەیگ تایبەت ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقیانەگە لە تابلۆیگ کارەبایی لەناو بەنزینخانەگە بویە.

دووپاتیش کرد کە خاوەن بەنزینخانەگە وتیە هیچ سیستەمیگ غاز لەناوی نەویە، وتیش رممەی تەقیانەگە لە گیچەڵ ناو ئەو تابلۆ بویە.

دیاری کرد کە رویداوەگە بویە مدوو زەخمداری چوار کەسر سێیان لەلییان ئەرا خەسەخانەی "شار" بریان، و زەخمدار چوارەم لە شوین رویداوەگە چارەسەری سەرەتایی وەرگرد، وەگەرد زەرەد دارایی گەورەیگ لە بەنزینخانەگە و پێ ماشین کە لەورا بوین.

وتیش: تا ئیسە تیمەیل وەرگری شارستانی هانە شوین رویداوەگە، و لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە وەردەوامە.