‏کێڵگەی غاز کۆرمۆر لە سلێمانی جویر "ڕێکاریگ خوەیپارێزی" کارەیلی وسان

2026-02-28T11:08:50+00:00

شەفەق نيوز- سلێمانی 

‏سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای کاروەپیکەر کێڵگەی غازی 

‏ کۆرمۆر لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، رایگەیان  کارەیل کێڵگەگە جویر رێکاریگ "خوەیپارێزی" وسیانە.

‏  ئاژانس "ڕۆیتەرز" دیاریکرد  بڕیارەگە لە سای هەڵکیشان گرژییە ئەمنییەیل ناوچەگە دریاس، بی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر بخەێدەروی.

‏کێڵگەی کۆرمۆر یەکێگ لە گرنگترین کێڵگە غازییەیلە لە هەرێمی کوردستان و عراق، کە وەلایەن کۆمپانیای "دانە غاز"ی ئیماراتی وەبەرهێنان لەناوی کرێد ئەرا دابینکردن غاز ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا لە هەرێم.

