کێڵگەی غاز کۆرمۆر لە سلێمانی جویر "ڕێکاریگ خوەیپارێزی" کارەیلی وسان
2026-02-28T11:08:50+00:00
شەفەق نيوز- سلێمانی
سەرچەوەیگ لە کۆمپانیای کاروەپیکەر کێڵگەی غازی
کۆرمۆر لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو شەممە، رایگەیان کارەیل کێڵگەگە جویر رێکاریگ "خوەیپارێزی" وسیانە.
ئاژانس "ڕۆیتەرز" دیاریکرد بڕیارەگە لە سای هەڵکیشان گرژییە ئەمنییەیل ناوچەگە دریاس، بی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر بخەێدەروی.
کێڵگەی کۆرمۆر یەکێگ لە گرنگترین کێڵگە غازییەیلە لە هەرێمی کوردستان و عراق، کە وەلایەن کۆمپانیای "دانە غاز"ی ئیماراتی وەبەرهێنان لەناوی کرێد ئەرا دابینکردن غاز ئەرا وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا لە هەرێم.