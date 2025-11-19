عەبدی داوا لە ئیران و تورکیا کەێد دەسوەردان لە کاروبار سوریا نەکەن و دەسخوەشی لە رۆڵ هەرێم کوردستان کەێد

شەفق نيوز - دهۆك

مەزڵوم عەبدی فەرماندەی گشتی هیزەیل سوریای دیموکرات، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە ئیران و تورکیا کرد دەسوەردان لە کاروبار سوریا نەکەن، وەتایبەت وەگەرد پیشکەفتن دانوسەنین ناوەین هەسەدە و حکومەت لە دیمەشق ئەرا یەکلاییکردن ناکۆکیەیل، و حکومڕانی مەرکەزی لە سوریا رەت کرد، و دەسخوەشی لەو رۆڵ کار و پشتگیریە کرد کە هەرێم کوردستان پیشکەشی کەێد ئەرا دانوسەنین ئاشتیانەی کورد ئەرا و جیهاوردن ئاشتی لە تورکیا و سوریا.

ئەوەیش لە وتاریگ لە دویەم رووژ کۆربەند ئاشتی و ئاسایش لە خوەرھەڵات ناوڕاس/ MEPS 2025 وە چاپ شەشەمی پیشکەشی کرد کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک ئەنجامی دەێد.

عەبدی لە وتارەگەی وت: ئیمە وەرد دیمەشقەو رەفتار کەیمن ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل لە وڵاتەگە لەناو نەخشەی سوریا، و تا رادەیگ لەوەی سەرکەفتیمنە هەرچەن گامەیل فرە یەواشن، وەلێ پیشکەفتن وەرچەویگ وەدس هاوردیمن وە پاڵپشتیکردن برادەرەیلمان.

وتیش: ئەو رێککەفتنە کە ناوەین ئیمە و ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا لە دەی ئادار گوزەشتە واژوو کردیمن، ری لە نوای تەقەلایەیل فرەیگ بڕیە ئەرا جەنگ ناوخوەیی و بەشەوکردن سوریا، و وتار خوسەهاتن، و هویر توڵەسەنین لە سوریا بوی، وەلێ ئیمە توەنستیمن کپیەو بکەیمن.

دووپاتیش کرد کە پرس کورد تەمەنی زیاترە لە 100 ساڵ، هەرچەن لەلایەن رژیمەیل وەرین رەت کریاس، وەلێ وەگورەی ئەو رێککەفتنە چگنە ژیر ئەو پرسە وەگورەی دەستوور.

عەبدی دیاری کرد کە وەرجە گشت چشتیگ، قەیران بڕوایی ناوەین هەسەدە و دیمەشق هەس، و ئیمە و ئەوان چەن هاەیگ دیریمن لە رێککەفتن دەی ئادار گوزەشتە کە جیوەجی نەکریانە، لەناویان ئاوارەیل عەفرین گلەو نەخواردنە، دووپاتیش کرد کە سەختی لەڕوی گلەوخواردن ئاوارەیل هەس، و ئی کارەیلە رخباری دروس کەن، و ریگری لە جیوەجیکردن رێککەفتنەگە کەن.

هەمیش وت: ئیمە پەلامار کەسیگ نەیایمن، ئیمە تەنیا خوازیمن مقیەتی خوەمان بکەیمن، و رخداری لەبان کەسیگ نەیریمن، و لە گشتی خوازیمن - وەتایبەت ئیران و تورکیا - دەسوەردان لە کاروبار سوریا و کوردستانی نەکەن.

وتیش: گفتوگۆ لەبان سەربازی مەرکەزی و نامەرکەزی، و راسەوکردن دەستوور و نوینەرایەتیکردن راسگانی کورد لە سوریا، وەگەرد دیمەشق وەردەوامە، و باوەڕ دیریمن کە سوریا مەحاڵە ئەرا رژیم نامەرکەزی گلەو بخوەێد، دویای 15 ساڵ لە جەنگ، و بایەسە سوریا بوودە دەوڵەتیگ نامەرکەزی.

فەرماندەی هیزەیل هەسەدە وتیش: گەل کورد لە هەرێم کوردستان وە هیزەیل پیشمەرگەو، و گەلمان لە کوردستان سوریا وەگەرد ئەو پیکاتەیل و شەرڤانەیل کورد وە پشتگیری هاوپەیمان ناودەوڵەتی جەنگ وەرانەور داعش کردیمن، و وە باوەڕی گەورەیگ لە پیشەنگی بویمن.

وتیش: هەرێم کوردستان بە 15 ساڵە پشتگیری لە کوردستان سوریا کەێد، و لە وەختە سەختەیل هەر وەگەردمان بوینە، وەتایبەتی لەلایەن کەسایەتی ریبەر کورد مەسعود بارزانی، کە ئی پشتگیریکردن قایمە لای گام فرە ناسکە دیمن، چ لە پێش ئاشتی لە تورکیا، و لە پاڵپشتیکردن گفتوگۆ ناوەین ئیمە و دیمەشق، و کارکردن ئەرا یەکخستن هیزەیل سیاسی کورد لە سوریا.

عەبدی وتیش: ئیمە ئمڕوو لە خوەرئاوای کوردستان هایمنە رووژ نوویگ، لە نووەو سوریا دامەزرنێد، و دوینیمن کە دەرفەتەگە لەوەردەسە کە پاڵپشتی هەرێم کوردستان، و کوردەیل لە باکوور کوردستان، یا لە وڵاتەیل دەیشت وەشیوەی گشتی بکەێد، وەتایبەت لە پشتگیریکردن کەرت ئابووری.

لە کۆتایی وتیش: گەل کورد توەنێد بوودە کارکەریگ فرە گرنگ لە گەشەپیدان و چەسپیان رەوش ئابووری و پتەوکردن ئاسایش و ئارامی لە خوەرھەڵات ناوڕاس.