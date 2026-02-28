‏عراق وتورکیا هووشداری لە وەردەوامی ئوپراسیۆنە سەربازیەیل و فراوانبوین جەنگ لە ناوچەگە دەن

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر /ئەنقەرە‏

‏فوئاد حوسێن، وەزیر دەیشت عراق و هاکان فیدان هاوتای تورکی، ئمڕوو شەممە هۆشداریی دان لە رخداری وەردەوامبوین گرژیەیل سەربازی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئیران، و فراوانبوین جەنگ ئەرا وڵاتەیل ترەک ناوچەگە.

‏وەزارەت دەێشت عراق دیاری کرد فوئاد حوسێن پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە هاکان فیدانەو وەپی رەسیە و لەناوی هویروڕا پاڵشتکریاس لەبان رەوت جەنگ لە دژ ئیران، و دووپاتکردن لەبان رخداری وەردەوامبوین ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل و فراوانبوین مەودای جەنگ، بیجگە لە گفتوگوکردن لەبان پیشهاتەیل ئایندە.

‏ لە بەیاننامەگە وتیش، هەردوگ لا دووپاتکردن لەبان گرنگی وەردەوامبوین پەیوەنی ناوەین عراق و تورکیا، و هەوەجەیل کارکردن هابەش ئەرا وسان جەنگ و پاراستن ئاسایش و سەقامگیری ناوچەگە.

