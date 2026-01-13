‏شەپوولیگ وەفر و واران و سەردی هەرێم کوردستان گرێدەو

2026-01-13T10:05:17+00:00

 شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە بڵاوکرد و راگەیان هەرێم کەفێدە ژیر کاریگەری شەپوولیگ واران وارین گورج  و بارستە وای سەردیگ.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان وە گشتی ئەورە واران وارین لە فرەیگ ناوچەیل دەسوەپی کەێد، مەزەۆەکرێد لەدویای نیمەڕوو  شەپۆلەگە گورجترەوبوود، وە تایبەت لە پارێزگایەیل سلێمانی، و دهۆک، و هەلەبجە کە واران رفت و و مامناوەن لەلی وارێد، هەمیش لەناوچە کویەیلەی بەرز وەفر وارێد و خێرایی وا زیای کەێد ئەرا بان  ٣٥ کم/ک".

‏دیاریکرد "سوو چوارشەممە  کاریگەریی شەپوولەگە وەردەوام بوود  و بارستە هەوا سەرد ڕووی لە ناوچەگە کەێد، بوودە مدوو داوەزیان وەرچەو پلەی گەرمی، مەزەنە کرێد لە وەخت شەوەکیلە سەنتەر شارەیل سلێمانی و سۆران هەمیش  ئیدارەیل زاخۆ، سۆران، ڕاپەڕین و فرەیگ ناوچە کویەیلە وەفر بوارێد".

